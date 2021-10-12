TÜGVA Yeşilyurt Lezzet Caddesi’ni Gezdi

TÜGVA Malatya İl Yönetimini Lezzet Caddesi’nde ağırlayan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Geçmişle gelecek arasında köprü vaziyeti gören kıymetli eserlerimizi hizmete sunarak geleneklerimizi, göreneklerimizi ve kültürümüzü bugünden geleceğe taşıyoruz” diye konuştu.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, ‘Yeşilyurt Kültür ve Tarih’ turu kapsamında Lezzet Caddesindeki kültürel yatırım alanlarını inceleyen Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Malatya İl Yönetim Kuruluyla Yeşilyurt Pastanesinde bir araya geldi.

Tarih, kültür ve gastronomi kenti olan Yeşilyurt’un köklü tarihini ön plana çıkartan çok kıymetli eserleri iç ve dış turizme kazandırdıklarını söyleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “‘Yeşilyurt Kültür ve Tarih’ turu kapsamında ilçemizin tarihi bölgelerinden Çırmıhtı’da incelemelerde bulunan(TÜGVA) Malatya İl Yönetim Kurulu Üyelerini ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyduk. 340 bine ulaşan nüfusuyla 23 kentten daha kalabalık, Malatya’nın en büyük ilçesi olan Yeşilyurt’umuzun tarihini, kültürünü, medeniyetini, geleneksel hayatını ön plana çıkarmak adına Lezzet Caddemizde birbirinden kıymetli eserleri hemşehrilerimizin hizmetine sunduk. Tekstil Müzemizden Gastronomi Konağımıza, Kahve Konağımızdan Yeşilyurt Mutfağına, Yeşilyurt Pastanemizden Kent Belleğine Konağına, Butik Oteldenel sanatlarımızın yaşatılmasına yönelik mekanlar ile yöresel yemeklerimizin tanıtımı ve sunumlarına kadar her alanda ilçemizin köklü tarihini bugünden geleceğe taşıyacak kalıcı yatırımların altına imza attık. Bizler köklerimize sıkı sıkıya bağlıyız, tarihimizi tanıtmak ve yaşatmak içinde ne gerekiyorsa yapıyoruz” diye konuştu.

Tarihi Yeşilyurt Konakları, Müzeler ve Sokak Sağlıklaştırma Projeleriyle bölgenin kadim tarihine yakışan yatırımların altına imza attıklarını ifade eden Başkan Çınar, “Çırmıhtı ve Gündüzbey bölgesine özgü tava ve fırın yemeklerimizin hem tanıtımı hem de daha iyi şartlarda sunumu için Gastronomi Konağımız, Yeşilyurt Mutfağımız ve yapımı bitmek üzere olan Gündüzbey Sosyal Tesislerimizle yemek kültürümüzün daha geniş kesimlere ulaşmasına öncülük ediyoruz. Vatandaşlarımız bu caddeye gelip bir yandan geleneksel yemek kültürüyle ilgili bilgiler edinirken gerekse de hizmet vermeye başlayan Yeşilyurt Mutfağımızda geleneksel sofra kültürümüzde yer alan yemeklerin tadına bakabiliyor. Tüm ihtişamıyla yeniden ayağa kalkan konaklarımızın mevcut yapısını korumaya yönelik çalışmalarımız sırasında odalar, avlu, suyu kuyusu ve bahçe gibi bölümleri aslına uygun olarak yeniden restore edip, tarihsel yapısını muhafaza edip gelecek nesillere taşımaya çalışıyoruz.Unutulmaya yüz tutmuş mahallelilik kültürünü, komşuluk ilişkilerini, geleneksel sofra hayatını ve sokak oyunlarını bu tür yatırımlarla yeniden hatırlatmaya gayret ediyoruz. Lezzet Caddemiz son dönemlerde yoğun ilgi görmeye başladı, gelen ziyaretçilerimiz bir yandan bölgenin tarihini ve kültürünü öğrenirken diğer taraftan esnaflarımızdan alış veriş yaparak bölge ekonomisinin canlanmasına vesile oluyorlar” dedi.

‘Yeşilyurt Kültür ve Tarih’ turu kapsamında düzenledikleri programın faydalı geçtiğini söyleyen (TÜGVA) Malatya İl Yönetim Kurulu Üyeleride, gösterdiği misafirperverlikten dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a teşekkürlerini sundu. (Bülten)