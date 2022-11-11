TÜGVA öğrencilerinden Battalgazi’ye tam puan

‘Battalgazi ve Gençlik Projesi’ kapsamında Battalgazi’deki tarihi mekanları gezen Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) öğrencileri, Battalgazi Belediyesi tarafından hayata geçirilen “Kırkgöz Sahil Parkı Proje”sini de yakından tanıma fırsatı buldular.

Sosyal ve kültürel etkinliklerine hız kesmeden devam eden Battalgazi Belediyesi, tarih başkenti ilçenin tanınırlığını daha da arttırmak amacıyla hayata geçirdiği tarihi tur gezilerini sürdürüyor. Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen ‘Battalgazi ve Gençlik Projesi’ kapsamında Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) öğrencileri, Battalgazi’deki tarihi mekânları gezdi. Öğrenciler il olarak Arslantepe Höyüğü’nü daha sonra ise tarihi Silahtar Mustafa Paşa Kervansarayı’nı, Battalgazi Yaşam Müzesi (Poyraz Konağı), Kanlı Kümbet ve Namazgah’ı, en son da Kırkgöz Sahil Proje alanını gezdiler.

Tur gezisi ile Battalgazi’yi yakından tanıma fırsatı bulduklarını ifade eden Muhammed Mahir Çiftçi isimli öğrenci, çok eğlenceli bir gezi turu ile ilçedeki tarihi mekanları gezdiklerini söyledi.

Çiftçi, “Böyle tarihi mekanları gezip görmemiz ve tarihi yerlerin Malatya’da bulunması bizim açımızdan çok iyi. Her vatandaş tarihini iyi bilmeli. Çok etkilendiğim bir gezi programı yaşadım. Tarihi gezinin ardından çok istediğimiz Kırkgöz Sahil Parkı’nı gezdik. Çok ama çok güzel bir alan oluşturulmuş. Malatya ilk kez su ile buluştu. Bu projeyi hayata geçiren Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’e sonsuz teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“KIRKGÖZ SAHİL PARKI’NI MERAK EDİYORDUM”

Battalgazi ilçesini çok beğendiklerini ifade eden Abdulsamet Aktan isimli öğrenci ise “İstanbul’dan gelip her bir karesi tarih kokan Battalgazi’yi gezmekten büyük onur duydum. Çok güzel ve tarihi bir ilçe. Bu tarihi ilçede hizmetlerde güzel ise bulunmaz bir yer olur. Özellikle öğrenciler olarak Kırkgöz Sahil Parkı’nı merak ediyorduk. Süper cümlesi burası için az olur. Burası efsane bir yer olmuş. Bayıldım. Yeşili bol, oksijeni bol, suyu bol. Bir insan daha ne isteyebilir ki? Başkanımıza da bu düşüncelerimizi paylaştık. Başkanımız gurur verici çalışmalara imza atıyor. Tebrik ediyoruz” şeklinde konuştu.

“BAŞKANIMIZA BAŞARILAR DİLİYORUM”

Güzel bir tur gezisi yaşadıklarını söyleyen Türkiye Gençlik Vakfı Malatya İl Temsilcisi Mesut Demir, “Battalgazi Belediyemizin düzenlediği gezi turuna öğrencilerimiz ile birlikte katıldık. Güzel bir tur gezisini birlikte yaşadık. Öğrencilerimiz özellikle Kırkgöz Sahil Parkı’nı merak ediyordu ve başkanımız bizi kırmadı. Şu anda da Sahil Parkı’ndayız. Öğrencilerimizin dediği gibi gerçekten çok güzel bir alan oluşturulmuş. Belediyemizin bir numaralı projelerinden bir tanesi. Bizlerde bu hizmetlere şahitlik ediyoruz. Battalgazili vatandaşlar gerçekten başarılı ve çalışkan bir başkana sahip. Yaptığı hizmetlerde yerinde ve ses getiren hizmetler. Başkanımıza başarılar diliyorum” dedi. (Bülten)