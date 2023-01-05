Tüfenkçi’nin hediyesi geri alındı!

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Ak parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkçi’nin Gümrük ve Ticaret Bakanı olduğu dönemde Yeni Malatyaspor’a hediye edildiği ifade edilen otobüse kulübün borçlarından dolayı geçtiğimiz günlerde el konulduğu söylentileri yayıldı. Yeni Malatyaspor’un 2017 yılında Süper Lig’e yükselmesiyle o dönem Bakan olan Tüfenkçi, destek olmak amacıyla gümrükten geçerken uygunsuz bir maddenin yakalandığı ve bakanlığın el koyduğu otobüsü Malatya Büyükşehir Belediyesi aracılığıyla belli bir bedel ödeyerek kulübün tahsisine sunmuştu. Aradan geçen yaklaşık 5 yılda kulübe hizmet eden otobüsün kendisine geri iade edilmesini isteyen araç sahibinin mahkemeye başvurması üzerine, otobüsü satın alınarak kulübün hizmetine devam etmesi için girişim başlatılırken, araç üzerinde haciz olduğundan bunun mümkün olmadığı öğrenildi. Yaşanan bu gelişme sonrası otobüsün gerçek sahibine iade edilmesi yönünde karar alınırken, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın ya satın alınarak ya da kiralanarak kulübe yeni otobüs tahsis edilmesi konusunda talimat verdiği bildirildi.