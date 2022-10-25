Tüfenkci’den Malatya Ticaret Borsası’na ziyaret

“Biz sizin her zaman yanınızdayız”

MEHMET TEVFİK CİBİCELİ

AK Parti Malatya Milletvekili ve MKYK Üyesi Av. Bülent Tüfenkci, Malatya Ticaret Borsasının her zaman yanında olduklarını ifade ederek, “Hayvancılık OSB uzun zamandır Malatya’nın ve bizim gündemimizde olan, başlatılmasına da vesile olduğumuz önemli yatırımlardan birisi. 2 Kasım’daki ihale ile beraber bu girişim somutlaşarak artık parsel dağıtım pozisyonuna gelir” dedi.

AK Parti Malatya Milletvekili ve MKYK Üyesi Av. Bülent Tüfenkci Malatya Ticaret Borsası’nı ziyaret etti. Ziyarette Ticaret Borsası’nın girişimleri ile beraber önemli yatırımlara imza atıldığını bahseden Fendoğlu, tarım, hayvancılık ve kayısı hakkında açıklamalarda bulundu.

“KAYISI MALATYA’NIN EN ÖNEMLİ TARIM ÜRÜNLERİNDEN BİRİ”

Yeni yönetimi ve yeni seçilen üyeleri tebrik eden Tüfenkci, “Rabbim kazasız belasız, hizmet yapmayı nasip etsin. Malatya hem tarım kenti hüviyeti, hem sanayi kenti hüviyeti ile hem de turizm şehri olma yolundaki gayreti ile bölgenin ve Türkiye’nin önemli illerinden birisi. Bu noktada geçtiğimiz dönem içerisinde başkanımla yakın çalışma fırsatı bulduk, çalışkanlığıyla, arkadaşlarımızın gayretiyle kayısı belli bir noktaya geldi. Kayısı Malatya’nın en önemli tarım ürünlerinden birisi. Lisanlı deponun yapılması ve diğer çalışmalarla beraber borsacılık anlamında güzel işlere imza atıldı. Bu dönemde hep birlikte yeni vizyon ile yeni çalışmalara hep birlikte imza atarız inşallah. Biz sizin her zaman yanınızdayız. Malatya’nın yararına olan her işte birlikte çalışma noktasında hiçbir sıkıntı duymayız” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Malatya ziyareti hakkında da açıklamalarda bulunan Bülent Tüfenkci, “Geçtiğimiz gün içerisinde Cumhurbaşkanımızı Malatya’da misafir ettik. Sizlerinde katılımı ve katkısı içinde ayrıca teşekkür ediyoruz. Devletin başını Malatya’da ağırladık. Cumhurbaşkanımızla birlikte birçok Bakan ve üst düzey bürokratı da ilimizde misafir ettik. Cumhurbaşkanımız Malatya’ya verdiği önemi göstermesi bakımında bir gece Malatya’da kaldı. Yedi yıl sonra ziyaretlerinde kaldığı ilk il olarak Malatya’nın öne çıkması, bakan arkadaşlarımızı, genel müdürlerimizi, üst düzey Bakan Yardımcılarımızı ilimizde misafir etmek Malatya için bir kazanım oldu, arkadaşlarımız taleplerini birebir iletme imkanı buldu. Belediye başkanlarımız bu noktada sıkıntılarını ilettiler. Başkanım hakeza sorunlarımızı iletti, bizler daha geniş bir istişare imkanı bulduk. Malatya ile ilgili önümüzdeki süreçte güzel müjdeleri hep beraber yaşayacağız” ifadelerine yer verdi.

“BALIKÇILIK OSB İLE İLGİLİ ÇALIŞMALARIMIZDA DEVAM EDİYOR”

Malatya’da gerçekleştirilen yatırımlar ve Hayvancılık OSB ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Tüfenkci, “Hayvancılık OSB uzun zamandır Malatya’nın ve bizim gündemimizde olan, başlatılmasına da vesile olduğumuz önemli yatırımlardan birisi. 2 Kasım’daki ihale ile beraber bu girişim somutlaşarak artık parsel dağıtım pozisyonuna gelir. Yine biliyorsunuz biz Seracılık OSB’yi de yakın zamanda bitirip Malatya’nın istifadesine, hizmetine sunmak istiyoruz. Burada yetişecek ürünlerin ve bununla entegre olarak işlenecek gıda ürünlerinin borsalardan geçmesinin borsanın gelişmesi açısından önemli olduğuna inanıyorum. Yine Malatya için gerçekten hem kayısının yanında alternatif ürünlerinde gündeme gelmesi, Tarım İl Müdürlüğünün öncü olmasının Malatya’nın ileriki dönemlerde önemini artıracağına inanıyoruz. Balıkçılık OSB ile ilgili çalışmalarımızda devam ediyor, onu da belli bir noktaya getireceğiz. Malatya’da balık üretimi günden güne artan ve Malatya kamuoyunun bu konu hakkında fazla bilgi sahibi olmadığı alanlardan birisi. Önümüzdeki aylardan itibaren onunda sık sık Malatya’nın gündemine geleceğine inanıyorum. Biz bir ve beraber olduğumuz sürece Malatya’yı çok daha farklı noktalara hep beraber getirmiş oluruz, inanıyorum ki Malatya’nın kazanması, yıldızının parlaması ile beraber burada yaşayan ve ticaret yapan esnaflarımız başta olmak üzere bütün ticaret erbabımız ve yaşayanlarında mutlu olacağına inanıyorum. Tekrardan başkanımın ve ekibinin yeni döneminin hayırlara vesile olmasını Cenabı Allah’tan temenni ediyorum” dedi.

“GEÇTİĞİMİZ 4,5 YIL BİLDİĞİNİZ GİBİ ÇOK ÖNEMLİ HİZMETLER HAYATA GEÇİRDİK”

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, Bülent Tüfenkci’ye gerçekleştirmiş oldukları hayırlı olsun ziyareti için teşekkür ettiklerini ifade ederek, “Ekim’in ilk haftasında gerçekleştirdiğimiz seçimlerde 7 tane meslek grubumuzun, 7’sinde de kıymetli üyelerimizin daha önceki dönem 4,5 yılla bizi görevlendirdiği bir seçimden hemen sonra tekrar güven tazeleyerek bizi yeniden bu göreve layık gördü. Geçtiğimiz 4,5 yıl bildiğiniz gibi çok önemli hizmetler hayata geçirdik. Bu gerçekleştirdiğimiz hizmetlerde de sizin çok önemli ve ciddi katkılarınız var bundan dolayı öncelikle çok teşekkür ediyoruz. Bu 4,5 yıl içerisinde özellikle kayısıyı ve diğer tarım ürünleri ile ilgili yapmış olduğumuz çalışmaları, yeni dönemde de sizlerinde desteği ve gayreti ile özellikle Malatya’da tarımda yaşanan sorun ve sıkıntıları sağlıklı bir şekilde sizlere ileterek gerek merkezi hükümetimiz, gerekse yerel yönetimler bazında çözmek için gayret göstereceğiz. Malatya bölgede çok önemli bir tarım ve hayvancılık şehri olma konusunda gerçekten çok ciddi mesafe aldı, bildiğiniz gibi önümüzdeki haftada 2 Kasım’da Hayvancılık Organize Sanayi’nin de ihalesi gerçekleştikten sonra, bu yıl özellikle hayvancılıkta çok önemli bir çalışma ve mesafe almak için gayret edeceğiz” şeklinde konuştu.

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