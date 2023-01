TÜFENKCİ’DEN ÇARPICI YENİ MALATYASPOR AÇIKLAMASI

“HER KESİMİN YENİ MALATYASPOR’A SAHİP ÇIKMASI GEREKİYOR”

MEHMET TEVFİK CİBİCELİ

Tüm Malatyalıların Yeni Malatyaspor’a sahip çıkması gerektiğini söyleyen AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, “Bütün Malatya’nın basını, iş adamları, çiftçisi, esnafı ve siyasetçisi ile her kesimin Yeni Malatyaspor’a sahip çıkması gerektiğini her zaman söylüyorum.” dedi.

BUSABAH TV Youtube kanalına konuk olan AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Yeni Malatyaspor hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Tüfenkci, Yeni Malatyaspor hakkındaki düşüncelerini belirterek her zaman Yeni Malatyaspor’un yanında olacaklarını ifade etti.

“YENİ MALATYASPOR BÜTÜN MALATYALILARIN ORTAK MALI”

Yeni Malatyaspor’un, Malatya’nın ortak değeri olduğunu söyleyen AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, “Yeni Malatyaspor’u siyaset üstü bir kurum olarak görüyoruz, asla siyasetin reklam alanı olarak da görmüyoruz, yaptıklarımızın hiçbirini burada konuşmuyoruz. Nasıl dinin siyasete alet edilmesi yanlışsa, sporunda siyasete alet edilmesi doğru değil çünkü Yeni Malatyaspor bütün Malatyalıların ortak malı ve bu noktada herkesin elini taşın altına koymasını da net bir şekilde ifade ediyoruz. Bunun sadece siyasilere bırakılacak bir konu olmadığını, sadece iş dünyasına bırakılacak bir konu olmadığını her defasında ifade ediyorum. Bütün Malatya’nın basını, iş adamları, çiftçisi, esnafı ve siyasetçisi ile her kesimin Yeni Malatyaspor’a sahip çıkması gerektiğini ve onun üzerinden kavga edilecek bir yer olmadığını her zaman söylüyorum. Yeni Malatyaspor, Süper Lig’den düştü kim kazandı, hiç kimse” şeklinde konuştu.

“EN BÜYÜK HEDEFLERİ TAKIMI LİGDE TUTMAK OLMALI”

Yeni Malatyaspor’da Adil Gevrek’inde hataları olduğunu ve aynı hataların tekrarlanmaması için yeni yönetime büyük bir iş düştüğünü belirten Tüfenkci, “Valimiz Hulusi Şahin’in olaya el atması bizler için bir güvence oldu ve ben de buradan teşekkür ediyorum. İçişleri Bakanlığı tarafından müfettiş görevlendirildi, artık ortalığın dedikoduları ile değil gerçekten ne var, ne yok ortaya çıksın. Onun için biz yeni yönetimin bu anlamıyla hesap verebilirlik ve taahhütlerini yerine getirmesi noktasında, elini taşın altına koyan bir şekilde hareket etmesini istiyoruz. Dolayısıyla birliği ve beraberliği sağlayarak bu yılki en büyük hedefleri takımı ligde tutmak olmalı. Bu noktada bizlerde bütün milletvekillerimiz sadece AK Parti değil, CHP ve MHP’li milletvekillerimizi ile birlikte hepimiz, siyasi partiler, Yeni Malatyaspor konusunda duyarlı” ifadelerine yer verdi.

“ELİMİZ HEP YENİ MALATYASPOR’UN ÜSTÜNDE”

Yeni Malatyaspor’a Bakanlığı döneminde 2017 yılında tahsis edilen otobüs ile ilgili de açıklama yapan Tüfenkci, “Bakanlık dönemimde otobüsü, belediye üzerinden tahsis ettik sonra mahkeme kararı ile tahsisli olduğu için geri alındı. Gümrüklerdeki bütün araçlar tahsislidir eğer ileride dava açılırsa o dava ile geri alabilme imkanları var. O otobüsü dava sonucunda kazanınca Bakanlık geri istedi, yenisini yeniden alacağız bunun başka şeyi yok. Elimiz hep Yeni Malatyaspor’un üstünde ve yeni otobüs ihtiyaçlarını yine alacağız, ihtiyaç halinde Bakanlıktan da alabiliriz” dedi.