Tüfenkçi Yeni Adliye Binasının İhale tarihini açıkladı

AK Parti Malatya Milletvekili ve partinin MKYK üyesi Bülent Tüfenkci, bir ziyarette, Malatya’ya yapılacak yeni adliye binası için “İnşallah 2023’ün başında veya bu senenin sonunda ihalesini yapar duruma gelmiş olacağız” dedi.

AK Parti Malatya Milletvekili ve partinin MKYK üyesi Bülent Tüfenkci, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Namık Gören ve Yeşilyurt İlçe Başkanı Muhammet Yalçınkaya ile birlikte, geçtiğimiz günlerde yapılan seçimlerde Malatya Baro Başkanlığına yeniden seçilen Onur Demez ve yönetimine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarette konuşan Baro Başkanı Demez, ”Yeniden Başkanlığa seçildiğimizden dolayı bizleri ziyaret gelen Bülent Tüfenkci bakanımıza teşekkür ediyorum. Geçen yılda ilk hayırlı olsun ziyaretinde bulunan misafirlerimizdendi. Bakanımız daha öncede mesleğimizi beraber icra etmemiz ve hala Malatya Barosuna kayıtlı olmasından dolayı bu mesleği beraber icra ettik. Bize olan desteği bu konuda devam etmekte. Bakanımıza geçen yıl da Malatya Bölge Adliye C kurulmasından dolayı ricada bulunmuştuk. Bizlere destek sağladı ve Malatya Bölge Adliye Mahkemesinin Malatya’da açılması kararı alındı. Bu konuda Sayın Bakanımıza çok teşekkür ediyorum. Geçen dönemde Adliye Mahkemesinin 2022 bütçesine girmesi projenin yapımına başlanması ve devam etmesi de Bakanımızın desteğinden dolayıdır. Bu yılda Adliyenin temel atma noktasındaki desteğini de göreceğimizden şüphemiz yok. Ziyaretleri için Bakanımıza tekrardan teşekkür ediyorum’’ dedi.

Mesleği Avukatlık olan Milletvekili Tüfenkci ise ‘’ Başkanımıza ve yönetimine yeni dönem için hayırlı olsun diyorum. Güzel bir seçim icra edildi. Bu seçim neticesinde tek aday olarak Başkanımız yeniden güven tazelemiş oldu. İnşallah bu dönem içerisinde yine Malatya’mız için Adliyemiz için birlikte çalışacağız. Malatya’da adliye binasının yıllardır yetersiz olduğunu biliyoruz. Bunun için arkadaşlarımızla beraber çaba sarf ediyoruz. Netice itibariyle geçtiğimiz yıl bir proje çizildi. İnşallah 2023’ün başında veya bu senenin sonunda ihalesini yapar duruma gelmiş olacağız. Yeni bir adliye binasını da Malatya’ya kazandıracağız” şeklinde konuştu.

Bölge Adliye Mahkemesinin Malatya’ya kazandırılmasının Malatya yargı camiası için ve Avukatlar için önemli bir kazanım olduğuna dikkat çeken Tüfenkci, “Hem Malatyalı vatandaşlarımızın davalarını takip noktasında hem de meslektaşlarımızın bu konudaki zaman problemlerini yenmeleri noktasında avantajlı bir konuma geliyor. Bize destek veren Adalet Bakanımızda buradan teşekkür ediyoruz. Adalet önemlidir. Adaletin gerçekleşmesi noktasında da Avukat arkadaşlarımızın duruşu, gayreti de hiç azımsanmayacak kadar önemli. Özellikle Malatya Barosunun stajyer Avukatlar noktasında ki gayretleri ve çalışmaları mesleğe adım atan arkadaşlarımızın bu konuda gerçekten donanımlı bir şekilde mesleğe hazır hale gelmesi de ayrı bir önem arz ediyor. Malatya Barosu büyüyen bir baro. Bu baronun ve burada görev yapan meslektaşlarımızın mesleğe ve kendilerine yakışan ortamlarda görev icra etmeleri ve sosyalleşmeleri önemli. Bu noktada bizler de elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Yeni dönemde görev alan arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Başkanımıza da bu dönemin kendisi için hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” diye konuştu. (İHA)