Tüfenkci mahalle ziyaretlerine devam ediyor

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Battalgazi ilçesine bağlı Kemerköprü, Alişar Mahalleleri ile Yeşilyurt ilçesine bağlı Mahmutlu Mahallesini ziyaret etti.

Ziyarette vatandaşlarla bir araya gelen Tüfenkci, burada yaptığı açıklamada, “Ülkemiz üzerinde oynanan oyunlar bitiyor mu bitmiyor. Hemen güneyimizde terör örgütleri kurulmasın diye canla başla mücadele verirken, şehitler verirken birileri de masalar kurup bu masalar üzerinden hesaplar ve oyunlar yapabiliyor. Biz bütün bu oyunlara rağmen bir yandan terörle olan mücadelemizi devam ettireceğiz, bir yandan ekonomiyi kalkındırma noktasında gayret göstereceğiz.” dedi.

“TÜRKİYE, SÜRECİ FIRSATA ÇEVİREN ÜLKELERDEN BİRİSİ OLDU”

2019 yılından bu yana Dünya’nın corona virüsle verdiği mücadeleye de değinen Tüfnkci; “Dünya bir koronavirüs tehlikesi atlattı ve o tehlikeye baktığımız zaman Türkiye o süreci fırsata çeviren ülkelerden birisi oldu. Dünya daha sonra bir kriz yaşarken, Türkiye de bu noktada elbette etkilendi ama bunu en aza indirmek için de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde hükümetimiz canla başla çalışıyor. Biz bu noktada özellikle milletin istikamet vermesini ve milletin taleplerine duyarlı olma noktasında belediye başkanlarımızla ve teşkilatlarımızla beraber her zaman sizin içinizdeyiz. Yapmış olduğumuz esas iş milletin refahını arttırmak. Milletin mutluluğunu arttırmak ve bu noktada hizmet üretiyoruz. Battalgazi Belediye Başkanımız imkanlar dahilinde sokaklarımızı, mahallelerimize, beldelerimizi inşa ve ihya etme noktasında gayret gösteriyor. Büyükşehir Belediyemiz de uyum içerisinde bunu sergiliyor. Bugün de baktığımız zaman eksikliklerimizin giderilmesi noktasında ciddi yol kat etmiş olacağız. Cumhuriyetimizin 100. yılında biz bu sorunları aşmış olarak ve yeni bir başlangıç yaparak inşallah ikinci yüzyıla sizlerin de desteğiyle adım atmış olacağız. Çünkü biz inanıyoruz ki bu millet hizmetin en güzeline layık ve bu hizmet noktasında sizlerin desteğiyle bütün imkanları hem belediyelerimiz hem Hükümetimiz sizler için ortaya seriyor” açıklamasında bulundu.

“MALATYA’NIN BÖLGEDE LİDER İL OLMASI ÖNEMLİ”

AK Parti iktidarları döneminde Türkiye’yi her alanda en az üç katı büyüttüklerini dile getiren Tüfenkci, “Yollara baktığımızda 2002’den önce neredeydi şimdi nereye geldik. Hastanelere baktığımızda Malatya’da bir tane devlet hastanesi varken bugün hem Eğitim Araştırma Hastanesi, hem Battalgazi’ye yeni bir Devlet Hastanesi hem de Malatya’nın ilçelerinin tamamına entegre devlet hastanesi yaptık. İnşallah bir ilçemizin de entegre devlet hastane temelini önümüzdeki yıl atacağız. Yine bunun yanında Onkoloji Hastanesi yaptık, bu Türkiye’nin en büyük hastanelerinden birisi. 210 yataklı Karaciğer Enstitüsü’nü Malatya’ya kazandırdık. Kadın Doğum Hastanesi’nden tutun çocuk hastanesine kadar bütün branşlarda zirveye ulaştık. Malatya’mızın büyük bir bölümüne doğalgazı getirmenin rahatlığı içerisindeyiz. Malatya’ya ne yapılması gerektiği noktasında sizlerle hep istişare ederek bunlara adım attık, bu hizmetler Malatya’nın bölgede lider il olmasını göstermesi bakımından önemli. Şu anda Malatya’da 122 okulun inşaatı devam ediyor, Malatya’nın bu bölgesine Turgut Özal Üniversitesi’ni kazandırarak Malatya’da çıkan iki Cumhurbaşkanı adına iki tane üniversiteyi hayata geçirmiş olduk. Hizmet noktasında AK Parti’nin hiçbir sıkıntısı yok, sizler bize destek verdiğiniz sürece biz hizmete devam edeceğiz” diye konuştu. (Bülten)