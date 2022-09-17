Tüfenkci: “ Cumhurbaşkanımız var olduğu sürece ülkenin boynunu kimse yere düşüremeyecek”

Malatya’da ziyaretlerini sürdüren AK Parti MKYK üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, “ Birileri bizleri oyalayarak Türkiye’nin enerjisini boşa çıkarmaya çalışıyor. Cumhurbaşkanımız bu ülkede var olduğu sürece ülkenin boynunu kimse yere düşüremeyecek” dedi.

Milletvekili Tüfenkci, Hekimhan ilçesinde vatandaşlarla bir araya gelerek istişarelerde bulundu. Ziyarette açıklamalarda bulunan Tüfenkci, “Hizmet AK Parti’nin işi biz bugüne kadar eser siyaseti yaptık. İnsanları ötekileştirmeden herkesi kucaklayarak eser siyaseti yaptık. Bugün eserlerimiz ortada. Biz her yıl Türkiye’yi yüzde 5’in üzerinde büyüterek 1 milyon gencimize iş, aş sağlamanın derdindeyiz. Ama birileri bizleri oyalayarak Türkiye’nin enerjisini boşa çıkarmaya çalışıyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bu ülkede var olduğu sürece ülkenin kimse boynunu yere düşüremeyecek” şeklinde konuştu.



“Türkiye Cumhuriyeti’nin Her Bir Karış Noktasında İzimiz Ve Eserimiz Var”

Türkiye Cumhuriyeti’nin her karış noktasında AK Parti’nin hizmeti olduğunu ifade eden Tüfenkci, “ Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde AK Parti 20 yıldır bu millete hizmet ediyor. O günden bugüne yollar, hastaneler, havaalanları, üniversiteler ile Türkiye Cumhuriyeti’nin her bir karış noktasında izimiz ve eserimiz var. Seçimlerde millete ne söz vermişsek o sözlerin arkasında olduk ve Allah’a hamdolsun millete mahcup olmadık. Malatya’ya çevre yolu kazandıracağız dedik çevre yolu yaptık. Hekimhan, Adıyaman, Elazığ, Kömürhan yolunu yaptık. Lisanslı depolarla kayısımızın değerinde alınıp satılmasını sağladık. TMO’ya alımlar yaptık. Deprem oldu, depremde yaraları kısa süre içerisinde sardık ve sarmaya da devam ediyoruz” diye konuştu.

“Oyuna Gelmeyeceğinize İnanıyoruz”

Tüfenkci, “ 20 yılda Türkiye’nin Malatya’nın nasıl değiştiğine hep birlikte şahit olduk. 2023 seçimlerine giderken birileri oyun kuruyor, masalar kuruyor o masaların altında birilerini saklayarak illüzyon yapmaya çalışıyor. Milleti şimdiden kandırmaya çalışıyorlar. İktidara geldiklerinde o hayallerle hesaplar yapıyorlar, bakanlıkları bölüştürüyorlar, genel müdürlükleri bölüştürüyorlar” dedi.

AK Parti’nin millete hizmet için var olduğunu belirten Tüfenkci, “ Terör, PKK, IŞID, FETÖ ile mücadele yapabilir misiniz? Adamlar bunları terör örgütü olarak kabul etmiyor. Milletin gözünü kapatmak için saklıyorlar. Ben inanıyorum ki bu millet ferasetli, bu millet neyin ne olduğunu çok iyi biliyor. Kurtuluş savaşında da bunu gösterdi 15 Temmuz darbe girişiminde de bunu gösterdi. Bu millet asil bir millet. Sizlerin bu oyuna gelmeyeceğine inanıyoruz. Biz buraya sizin taleplerinizi, sorunlarınızı, sıkıntılarınızı dinlemeye geldik. Biz hizmet için buradayız. Sizlerin sorunlarını çözmeye de devam edeceğiz” diye konuştu. (İHA)