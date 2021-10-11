TÜFAD Masterler Takımı sahaya indi

TÜFAD Malatya Şubesi tarafından kurulan Masterler Takımı ilk çalışmasını gerçekleştirdi. Eski futbolcular ile antrenörlerden oluşan takım, Yeşiltepe Spor Kompleksi’nde bir maç yaptı.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Malatya Şubesi tarafından Masterler Turnuvalarına katılmak amacıyla bir takım kuruldu.

Hem bir kaynaşma sağlamak hem de sosyal bir faaliyette bulunmak üzere Yeşiltepe Spor Kompleksinde toplanan takım, bir dostluk karşılaşması oynadı. TÜFAD Masterler Takımı’nın kurulmasındaki amacın bölgede ve diğer bölgelerde yapılacak olan Masterler Turnuvalarına katılarak, antrenörler arasındaki birlik ve beraberliği sağlamak olduğu bildirildi.