TSO’dan Malatya şirket istatistiği

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Temmuz ayına ilişkin kurulan-kapanan şirket istatistiklerini açıkladı. Türkiye’de kurulan şirket sayısı, Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 37,7 azalarak 8 bin 346’ya, kapanan şirket sayısı da yüzde 39,9 azalarak 1586’ya geriledi. Malatya’da ise Temmuz ayında 31 şirket kurulurken 4 şirket ise kapandı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Temmuz ayına ilişkin kurulan-kapanan şirket istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Temmuz’ da kurulan şirket sayısı Haziran ayına kıyasla yüzde 37,7 azalarak 13 bin 396’dan 8 bin 346’ya düştü. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı da yüzde 39,9 azalışla 1586 oldu. Temmuz ayında kurulan şirket sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 23,9, kapanan şirket sayısı yüzde 53,7 artış gösterdi. Malatya’da ise geçen yıl Temmuz ayında kurulan şirket sayısı 23 iken bu yıl Temmuz ayında 31’e yükseldi

TEMMUZ AYINDA KURULAN ŞİRKET VE KOOPERATİF SAYISI 8 BİN 467 OLDU

Türkiye’de Temmuz ayında 8 bin 467 şirket ve kooperatif kuruldu. Buna göre, Temmuz’da bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı yüzde 37,7, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 35,3, kooperatif sayısı yüzde 27,1 düşüş gösterdi. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 39,9, kooperatif sayısı yüzde 33,9, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 27,3 azaldı. Temmuz ayı verilerine göre Malatya’da 2 kooperatif açılırken, 1 kooperatif ise kapanma kararı aldı.

3 İLDE ŞİRKET KURULMADI

Söz konusu ayda kurulan şirket ve kooperatiflerin yüzde 85,6’sını limited şirketler, yüzde 12,9’unu anonim şirketler, yüzde 1,4’ünü ise kooperatifler oluşturdu. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 41,4’ü İstanbul, yüzde 8,9’u Ankara, yüzde 5,2’si Antalya’da kuruldu. Temmuz’da Gümüşhane, Bayburt ve Ardahan dışındaki tüm illerde şirket kuruluşu gerçekleşti.

MALATYA’DA ŞİRKET SAYISI ARTTI

Geçen ay kurulan şirket ve kooperatiflerin 2 bin 935’i ticaret, 1168’i imalat ve 967’si inşaat sektöründe yer aldı. Kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin 585’i toptan ve perakende ticaret motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 362’si inşaat, 179’u imalat sektöründe faaliyet göstermek üzere çalışmalarına başladı. Malatya’da 2022 Temmuz ayında kurulan gerçek kişi ticari işletmesi 14 olarak kayıtlara geçti. Geçtiğimiz yılın Temmuz ayında 9 kişi olarak belirlenen sayı 2022 Temmuz ayında artış gösterdi.

RUS VE İRAN ORTAK SERMAYELİ

Geçen ay kurulan 1425 yabancı ortak sermayeli şirketin 101’i Rus ve 97’si İran ortaklı oldu. İşbaşı yapan yabancı ortak sermayeli şirketlerin 145’i anonim, 1280’i limited şirket statüsünde faaliyet gösteriyor. Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin toplam sermayelerinin yüzde 81,2’sini yabancı sermayeli ortak payı oluşturdu. (Bülten)