TSO’DAKİ İDDİALAR ASILSIZ BULUNDU

Sadıkoğlu : “Güneş balçıkla sıvanmaz” dedi

ŞÜKRAN MALKOÇ

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, basın toplantısı düzenleyerek Malatya 1. Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yönetim kurulu seçimleri sürecinde şahsıyla ilgili o dönemin valisi tarafından bazı iddialar üzerine çağrılan müfettişin soruşturma sonucunu kamuoyu ile paylaştı. Sadıkoğlu, “Şehirde öyle bir atmosfer oluştu ki yaptığımız ve yapmaya çalıştığımız işler bir anda geride durdu, farklı şeyler konuşuldu. Başarılar gölgelenemez, güneş balçıkla sıvanmaz” dedi.

Geçtiğimiz Ağustos ayında Malatya I. Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) Malatya Ticaret ve Sanayi Oda Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu ve TSO yönetiminin, usulsüz arsa tahsisi, yüksek miktarda fatura bedeli, yüksek miktarda yemek bedeli ile ilgili iddialar ortaya atılmıştı. İddiaları üzerine Malatya Valiliği, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından müfettiş talebinde bulunmuştu.

MTSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, oda binasında düzenlediği basın toplantısında Malatya 1. OSB’deki 4 usulsüzlük iddiasıyla ilgili açılan soruşturmanın tamamlandığını ve müfettiş raporunun açıklandığını kamuoyunun bilgisine sundu. Sadıkoğlu, soruşturma kapsamına alınan 4 dosyada gerekli incelemelerin ardından mevzuata aykırılık tespit edilmediğini söyledi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı müfettiş görevlendirerek, usulsüzlükler hakkında inceleme başlatmış, başlatılan incelemelerin tamamlandığını belirten Başkan Sadıkoğlu, “Bizimle alakalı gerçekten akıl ve mantıkla uyuşmayan iddialar ortaya atıldı. Ama şunu biliyoruz doğru her zaman gün yüzüne çıkar” dedi.

“BAŞARILAR GÖLGELENEMEZ”

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, göreve geldiği günden bu yana yaptığı çalışmaları anlatarak, çalışmalarının bazı kesimler tarafından itibarsızlaştırılmaya çalışıldığını söyledi. Sadıkoğlu, “Bildiğiniz üzere 3-3,5 yıllık görev süremizde üyelerimizin ve şehrimizin menfaati için mücadele etmeye çalışıyoruz. Şehrimizin ekonomisinin büyümesi ve üyelerimizin sorunlarının çözülmesi adına önemli adımlar atmaya çalışıyoruz. Sadece belli bir kesimi değil oda üyelerimizin tamamının odası haline getirmeye çalışıyoruz. Özellikle evrak odacılığından bilgi odacılığına geçmek suretiyle gerekli çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Göreve geldiğimizden bu yana odamızın 6 bin 600 üyesi vardı, bunun 9 bin 600 üyeye çıkmasına vesile olduk. Gerek oda başkanlığımız gerekse de 1. OSB Yönetim Kurulu Başkanlığımız dönemimizde görev süremiz içerisinde atmış olduğumuz güçlü adımlarla, ciddi işler gerçekleştirdik. Ama Malatya’da köşe başını tutmuş küçük ve gücün kendisinde olması arzu eden bir kesimin geldiğimiz günden beri rahatsız olmasına vesile olduk. Doğru işler yaparken doğrular sevinecek, eğrilerde sizin başarınıza üzülecek. Şehir adına doğru işler yapmaya devam edeceğiz. Uzun zamandır, hakkımızda herkes her şeyi konuştu. Özellikle bizim Organize Sanayi sürecimiz içerisinde yaptığımız birçok başarılı iş vardı. Bunların gölgelenmesinde yapılması gereken en önemli unsur, karalama kampanyası olmalıydı. Çünkü 20 senedir yapılmayan arıtmayı, ilimize kazandırdık ve ilimizin 50-100 sene sonraki sanayisi için iyi hamleler gerçekleştirdik. Eski arıtmanın olduğu yer kokudan geçilmez bir haldeyken, eski arıtmayı yenilemek adına revize çalışmaları gerçekleştirdik ve şu anda eski arıtmamız aktif durumda olduğu için hem ilçedeki suyun kirlenmesinin önüne geçtik hem de mevcuttaki durumu kurtarabilir hale getirdik. Arıtmanın haricinde bölgedeki altyapı ve üstyapılar için bütçelerinin getirilmesi, TOBB tarafından oraya yatılı bir okul yaptırmaya çalışıyoruz. Çalışmalarımız doğrultusunda Organize Sanayi Bölgesini nitelikli hale getirmeye çalıştık. Biz, bu işleri gerçekleştirirken, çalışmalarımızın bir anda bertaraf edilmesi için başarımızı iftira ile gölgelemeye çalıştılar. Gerçekten şehirde öyle bir atmosfer oluştu ki yaptığımız ve yapmaya çalıştığımız işler bir anda geride durdu, farklı şeyler konuşuldu. Başarılar gölgelenemez, güneş balçıkla sıvanmaz. Ama şunu da ifade etmek istiyorum, ‘az olsun benim olsun’ mantığıyla köşe başını tutmuş birçok insanın, bundan sonraki süreçte insanlar tarafından daha net görüldüğünü söylemek istiyorum” ifadelerini kullandı.

“ASILSIZ İDDİALAR”

“2021 yılının ağustos ayında şahsım ve 1. OSB döneminde birlikte görev yaptığım, yönetim kurulu arkadaşlarımın kamuoyunda itibarsızlaştırılması, bununla birlikte odamızın 1. OSB yönetimi tarafından bertaraf edilmesi, ancak başarıların gölgelenmesiyle olabilecekti” diyen Başkan Sadıkoğlu, ifadelerine şöyle devam etti:

“Başarılarımız konuşulurken, bir anda oradan gönderilmeye çalışılmamız kamuoyunun dikkatini çekecekti. Bu anlamda o dönemin valisi ve bir iki tane siyasi aktörün, algı operasyonlarıyla farklı olayların içerisine sürüklenmeye çalışıldık. Bazı asılsız iddialar üzerinde Sanayi Bakanlığı’ndan seçimimize çok kısa bir süre kalmasına rağmen müfettiş çağırıldı. Daha sonra müfettiş raporları beklenmeden, kamuoyunda suçlu diye lanse edildik. Seçime 2 gün kala Valilik basın makamı tarafından bu olaylar basına servis edildi. Bugüne kadar Valilik birçok soruşturma gerçekleştirdi ama ne sebebini ne de sonucunu yayınlamadı. Malatya’da o kadar ciddi suçlar varken, giden seçime 2 gün kala bertaraf edilmemiz, ortada bir kurgunun olduğunun göstergesidir. Ama kamuoyunda insanların aklıyla dalga geçmeye çalışanlar, ‘bunu yutturabilir miyiz?’ diye uğraştılar. Ama bunlar şunu fark edemediler, Malatya insanının ferasetini fark edemediler. Bakanlık tarafından yapılan soruşturma sonucunda 2021 yılının eylül ayında tamamlanmış ve Valiliğe gönderilmiş, bulunuyor. Biz bugüne kadar sustuk, sesimizi çıkartmadık. Neticede bir soruşturma açıldıysa anlımız ak. Biz bir yanlış yapmadığımızı biliyorduk ama müfettiş raporunu beklemeye ve bununla ilgili de sonuç çıktıktan sonra kendimizi ifade etmeye çalıştık. Fakat Bakanlık soruşturmayı 2021 eylül ayında tamamlamış olmasına rağmen hem bakanlığa hem de valiliğe ‘sonucu açıklayınız’ dedik. Ama hiçbir şekilde sonucu açıklamadılar ama yeni valimizden sonraki süreçte daha aydınlık daha net ve daha şeffaf bir ortam oluştu. Şimdiye kadar verilmemesinin sebebi de giden Vali’dir. Bizimle alakalı gerçekten akıl ve mantıkla uyuşmayan iddialar ortaya atıldı. Giden Vali’nin bölge müdürü ataması ile alakalı bir iddiası vardı.”

“BUNLARI YAPANLAR TEZGÂHI KURANLARDIR”

Sadıkoğlu, bazı siyasilere gönderme yaparak, “Biz bu işi beceremeyiz. 11 dönem arsa tahsisi kendi şahsıma ve 7 dönüm kapalı alan. Malatya’da 100-150 kişinin istihdam edebilmek için müracaat ettim. Gerçekleşen hiçbir şey yok. Müfettiş raporu burada. Öyle bir algılattılar ki bütün imzaların tamamı iki imza; ben ve yönetim kurulu üyesi Özcan Dündar. Kendi imzalarıyla kendilerine yer verdiler. Hâlbuki İmzalara bakın farklı kimselerin imzasını bulamazsınız. Müfettiş Raporu; Söz konusu yazılara istinaden yapılan herhangi bir arsa tahsis ve satış işlemi olmadığı hususları göz önünde bulundurulduğunda Malatya 1. OSB nezdinde oluşmuş herhangi bir zararın tespit edilemediği ve bu kapsamda Oğuzhan Ata Sadıkoğlu’nun hukuki ve cezai sorumluluklarına ilişkin Müfettişliğimizce hâlihazırda yapılacak bir işlem bulunmadığı sonuç ve kanaatine varılmıştır. ” Bir arsa tahsisi yok. Hak gaspı yok. O gün algı çıkarıp haber yapanların bugün bunu da yazmalarını bekliyorum. Sırf algı ile organizeden bertaraf edilmeye çalışılmamız, yapacağımız yatırımların önü engellenmiş oldu. İddiaların dördü de buradaydı hepsini paylaştım. Geldiğimiz günden beri şunu yapmıyoruz; birilerine şirket kurdurup, kamunun araçlarıyla restoranlar zinciri kurdurmadık. Çocuğumuzun kayınbabasının tapularında onlarca artış sağlamadık. Bunları yapmayı düşünmedik. Bunları yapanlar bilsin ki bu işte tezgahı kuranlar onlar. Köşe başını tutanlar, iftira atıp bir insanı 30 yıllık geçmişini silmek istiyorlar. Jandarma gözaltına aldı algısı oluşturuldu. Bu olayla hiçbir alakası yok. İfademizi adliyede verdik çıktık. Adliyede görüntülerimde var. Ama öyle yaptılar ki; suç var, polis yakaladı, sorguya çekti algılarını oluşturdular. Bu yaşanan süreçten 2 hafta önce ifade vermeye gittik ama oraya monte etmeye çalıştılar. Hırsızlar tarafından hırsız ilan edilmek gerçekten çok gülünç. Ama şunu biliyoruz doğru her zaman gün yüzüne çıkar. Hırsızların bu memlekette kim olduğunu biliyor. Bunlar zaman içerisinde ifşa olacaktır. Müfettiş neden çağrıldı; gündem onlarca yaptığımız güzel iş varken, 20 yıldır çözülmeyen sorunları çözüp, bir buçuk yılda 17 bin ek istihdam sağlamışız. Nasıl gölgelenmeye çalışıldı. Göreve geldiğimizden bu yana, duruşumuz bizi başarıya götürdü. Arsa tahsislerini ahbap çavuş ilişkisiyle vermedik. Güçlünün haklı olduğunu değil haklının güçlü olduğu düşünce felsefemiz. Bugün doğal gaz çekmek istiyor, bunu organize tarafından yaptırmak istiyor. Biz buna müsaade etmedik. Demiryolu yapmak isteye cebinden yapması gerektiğini söyledik. Buna benzer birçok şey dananın kuyruğunun kopmasına sebep oldu” dedi.

Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Sanayi Bakanlığı tarafından kendisine ve yönetimi hakkında açılan 4 soruşturmayı ve soruşturmanın sonuçlarını şu şekilde açıkladı:

1-Malatya 1. OSB’ye Bölge Müdürü atamasına ilişkin kararın Yönetim Kurulu’nun Vali ve Büyükşehir Belediye Başkanı dışındaki üç üyesi tarafından imzalandığı iddiası

Müfettiş Raporu:

“Bölge müdürü atanması konusunun 3 Mayıs 2021 tarihli Yönetim Kurulu toplantısı da dahil olmak üzere, daha önceki birçok toplantıda gündeme getirildiği ancak, Vali Aydın Baruş’un mütemadiyen ret ettiği ve müspet karar alınmasının ertelendiği tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu Başkanının (Valinin) uygun görmediği kararların alınmasını salt kendi reyine dayanarak erteleme veya engelleme yetkisinin bulunmadığı, zira Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinin 26’ıncı maddesine göre toplantı ve karar sayısının ilgili tarihteki toplantıda sağlandığı, bu nedenle Yönetim Kurulu Kararına ilişkin yapılan incelemede mevzuata aykırılık tespit edilememiştir.”

2- Yönetim Kurulu Başkanlığı adına 2 yönetim Kurulu üyesi tarafından imzalanan yazı ile kendilerine veya yakınlarına ait şirkete OSB tarafından arsa tahsisi yapılacağına dair taahhütte bulunulduğu iddiası

Müfettiş Raporu:

“Söz konusu yazılara istinaden yapılan herhangi bir arsa tahsis ve satış işlemi olmadığı hususları göz önünde bulundurulduğunda Malatya 1. OSB nezdinde oluşmuş herhangi bir zararın tespit edilemediği ve bu kapsamda Oğuzhan Ata Sadıkoğlu’nun hukuki ve cezai sorumluluklarına ilişkin Müfettişliğimizce hâlihazırda yapılacak bir işlem bulunmadığı sonuç ve kanaatine varılmıştır.”

3- 4 gün için toplam 3 bin 582 TL, günlük 895 TL harcadığı iddiası

Malatya 1. OSB bütçesinden, farklı tarihlerde düzenlenen faturalara istinaden, Ankara’da otellerde yapılan konaklamalar için yüksek miktarda konaklama bedeli ödemesi yapıldığı

Müfettiş Raporu:

“Malatya 1. OSB Yönetim Kurulu ve Müteşebbis Heyeti tarafından il dışı görevlendirmelerinde esas alınacak harcırah, konaklama ve ulaşım bedellerine ilişkin 2014 yılından bu yana bir karara rastlanmamıştır. Harcıraha ilişkin herhangi bir karar alınmaması göz önünde bulundurulduğunda şikayet konusu hususa ilişkin olarak Müfettişliğimizce yapılacak bir işlem bulunmamaktadır.”

4- 27 bin TL kayısı, 30 bin TL kâğıt kebabı iddiası

Malatya 1. OSB bütçesinden, farklı tarihlerde düzenlenen faturalara istinaden, yüksek miktarlarda kayısı/yemek bedeli ödemesi yapıldığı,

Müfettiş Raporu:

“Malatya 1. OSB Yönetim Kurulu tarafından 2020 ve 2021 yıllarında yapılan harcamalar Vali Aydın Baruş’un da katıldığı toplantılarda 15 kişilik Müteşebbis Heyet tarafından oy birliği ile ibra edildiği tespit edilmiştir. Bu sebeple yapılan harcamalara ilişkin açıklamaların Malatya 1. OSB’nin ihtiyaçları kapsamında yapıldığı beyan edilmekle birlikte söz konusu beyanlarda Malatya 1. OSB’nin menfaatine açıkça aykırı olarak değerlendirilebilecek bir hususa rastlanılmamıştır.”