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Tren raylarını oksijen tüpüyle kesip çalan 8 şüpheli yakalandı

tren raylarını oksijen tüpüyle kesip çalan 8 şüpheli yakalandı
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Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tren raylarını çalan 8 şüpheliyi çalışmalar sonucu yakaladı.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Sur İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahası Bozdemir mahallesinde tren yolu yapım hattında kullanılan tren rayları 04 Ocak 2022 ve 17 Ocak 2022 tarihlerinde kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından çalındığı tespit edildi.

Meydana gelen olay ile ilgili olarak ekipler tarafından yapılan titiz çalışmalar sonucunda, tren raylarını oksijen tüpü ile kesmek suretiyle vatandaşların can ve mal güvenliğini tehlikeye sokan 8 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldığı, ele geçirilen tren rayları, tren yolu yapım işini üstlenen şirket yetkililerine teslim edildiği bildirildi. Halkın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen adli ve mülki görevlere artan bir azim ve kararlılıkla aralıksız olarak devam edilmekte olduğu belirtildi.

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