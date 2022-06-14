Transfer yasağı tehlikesi geri adım attırdı

Kayserispor’un yeni sezon için anlaşmaya vardığı Teknik Direktör Ömer Erdoğan’ın sarı kırmızılı ekiple sözleşme imzalama aşamasını transfer yasağı söylentileri yüzünden beklemeye aldığı öne sürüldü.

HABER MERKEZİ

Süper Lig’de geçtiğimiz sezon Hatayspor’u çalıştıran tecrübeli teknik adam yeni sezonda Kayserispor’u çalıştırmak için sarı kırmızılı yönetimle prensip anlaşmasına varmıştı. Kayseri ekibi Erdoğan’la anlaştıklarını resmi siteden paylamışlardı. Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre; Kayserispor’un resmi açıklama yaptığı ve ‘Anlaşma sağladık’ dediği Ömer Erdoğan, Kayserispor ile resmi sözleşme imzalamadı ve görüşmeler askıya alındı. Erdoğan’ın bu kararı almasının nedeni olarak ise sarı kırmızılı kulübün yeni sezonda transfer tahtasının kapanabileceği olarak gösterildi.