Transfer dönemi resmen başladı

MURAT İPEKTEN

2022-2023 Futbol Sezonunda Birinci Transfer ve Tescil dönemi, 17 Haziran Cuma günü başladı. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu’nun aldığı karara göre, 1. Transfer ve Tescil Dönemi 8 Eylül 2022 Perşembe günü sona erecek. 2. Transfer ve Tescil dönemi ise 12 Ocak 2023 tarihinde başlayıp, 8 Şubat 2023 tarihinde sona erecek.

Süper Lig’e veda eden Yeni Malatyaspor’un 350 milyon TL borcu olduğu kaydedilen 2021-2022 yılı mali genel kurul toplantısında 2022-2023 sezonu için 175 milyon TL tahmini bütçe açıklanmıştı. Sarı kırmızılı kulübün CAS’taki futbolcu alacakları davalarında kesinleşen acil ödemesi gereken 125 milyon TL borcu bulunurken, transfer tahtasının açılabilmesi için bu rakamın en az yarısının çözüme kavuşturularak kalan alacakların taksitlendirilmesi gerekiyor.