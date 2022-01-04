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Anasayfa / Asayiş / Tramvay ile otomobil çarpıştı, otomobilin içerisindeki 2 vatandaş yaralandı

Tramvay ile otomobil çarpıştı, otomobilin içerisindeki 2 vatandaş yaralandı

tramvay ile otomobil çarpıştı, otomobilin içerisindeki 2 vatandaş yaralandı
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Kocaeli’de tramvay ile otomobil çarpıştı. Yaralanan otomobil sürücüsü ve eşi hastaneye kaldırıldı.

Kaza, İzmit ilçesine bağlı Alemdar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 41 HY 897 plakalı Seat marka otomobilin sürücüsü M.Y., caddeden çevreyoluna geçmek üzereyken E.B., idaresindeki Otogar istikametine gitmekte olan tramvayı fark etmedi. Tramvay ve otomobilin çarpışması sonucu, Seat marka otomobilin sürücüsü M.Y. (63) ve yanında bulunan eşi M.Y. (69), çarpışmanın etkisiyle yaralandı. Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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