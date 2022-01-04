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Anasayfa / Asayiş / Traktörle gül budamaya giden çifti ölüm ayırdı

Traktörle gül budamaya giden çifti ölüm ayırdı

traktörle gül budamaya giden çifti ölüm ayırdı
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Burdur’da eşiyle birlikte gül budamaya giden çiftçinin traktörü devrildi. 3 çocuk babası olay yerinde hayatını kaybederken eşi yaralı kurtuldu.

Kaza, Merkeze bağlı Yaylabeyi köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Mustafa Şengül (42), eşi Kezban Şengül ile birlikte bahçeye gül budamaya gidiyordu. Şengül çifti traktörle seyir halindeyken sürücünün hakimiyetini kaybetmesi üzerine traktör bağ yolunda devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri devrilen traktörün altında kalan Mustafa Şengül’ün olay yerinde yaşamının yitirdiğini belirledi. Yaralı olarak kurtarılan Kezban Şengül ise sağlık ekipleri tarafından Burdur Devlet Hastanesine sevk edildi. Olay yerindeki incelemelerinin ardından Şengül’ün cansız bedeni morga kaldırılırken 3 çocuk babası olduğu öğrenildi. Hastaneye kaldırılan Kezban Şengül’ün sağlık durumunu iyi olduğu belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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