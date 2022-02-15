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Traktör ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

traktör ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı
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Bursa’da traktör ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, İznik ilçesi Sahil yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Ç. (59) idaresindeki 41 AAZ 235 plakalı traktör ile Ahmet T. (62) yönetimindeki 16 US 178 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çarpışmanın şiddetiyle her iki sürücü yaralanırken otomobilde sıkışan Ahmet T. ise itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalesinin ardından İznik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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