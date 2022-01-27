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Anasayfa / Asayiş / Trafikte korna çaldı, başına gelmeyen kalmadı

Trafikte korna çaldı, başına gelmeyen kalmadı

trafikte korna çaldı, başına gelmeyen kalmadı
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Esenyurt’ta bir taksici, yol ortasında yaklaşık iki dakika boyunca yolcu indirmek isteyen minibüs şoförüne korna çalınca ortalık karıştı. Minibüsten inen yolcular, taksi sürücüsüne saldırırken, vatandaşlar olaya güçlükle müdahale etti. Yaşanan o anlar ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatleri Esenyurt İncirtepe Mahallesi Atalay Caddesi’nde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, yaklaşık iki dakika boyunca yol ortasında yolcu indirmeye çalışan minibüs şoförü, arkasında bekleyen taksinin korna çalmasıyla çıldırdı. İkili arasında başlayan tartışmaya minibüsteki yolcular da katılınca taksici linç edilmek istendi. Yaşanan kısa süreli arbedede yolcuların yumruk darbelerine maruz kalan taksici, çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Yaşanan kavga anları ise çevredeki vatandaşların cep telefonuna saniye saniye yansıdı.

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