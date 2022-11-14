Trafik Polisi aracı sivil araca çarptı!

MEHMET TEVFİK CİBİCELİ

Kaza 12.25 sıralarında İnönü Caddesi’nde Galleria İş Merkezi karşısında meydana geldi. Nasuhi Caddesinden çıkarak İnönü Caddesine geçiş yapmaya çalışan trafik polisi aracı cadde üzerinde seyir halinde olan sivil araca çarptı. Yaralı ve can kaybının olmadığı kaza da maddi hasar oluştu.

İnönü Caddesinde seyir halinde olan 44 ABS 583 plakalı sivil araç ile 44 A 5432 plakalı trafik polisi aracı çarpıştı. Kazada trafik polisi aracının kaputunda hasar oluştu. Kazanın ardından kısa bir süre trafiğe kapatılan cadde kazaya karışan araçların kaldırılması ile yeniden trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.