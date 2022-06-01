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Trafik kazasında 3 kişi yaralandı!

Trafik kazasında 3 kişi yaralandı!
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Aksoğan Tur
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Trafik kazasında 3 kişi yaralandı!

Malatya’da iki aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, 20.45 sıralarında Malatya-Sivas karayolu Topsöğüt Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.Ş. idaresindeki 44 AAK 654 plakalı araç ile Sivas istikametinden gelen R.Ş. yönetiminde 44 LS 567 plakalı araç kavşak içerisinde çarpıştı. Kazada Z.Ş.(23), D.K. (67), B.Ş. (46) yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. (İHA)

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