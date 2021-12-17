Trafik kazasında 1 yaralı!

Malatya’da iki aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, 10.20 sularında Malatya-Ankara karayolu Hava Lojmanları kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H. K. idaresindeki 24 DR 436 plakalı otomobil ile M. R. K. yönetimindeki 34 SM 1204 plakalı araç kavşak içerisinde çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü H.K. yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralı şahsın Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı.(İHA)