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Anasayfa / Asayiş / Trafik kazası meydana geldi

Trafik kazası meydana geldi

Trafik kazası meydana geldi
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Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen trafik kazasında traktörün altında kalan vatandaş yaralı olarak kurtarıldı.

Yeşilyurt Cumhuriyet Mahallesinde meydana gelen trafik kazasında traktörün altında kalan 53 yaşındaki Soner Y. yaralı olarak çıkarılıp sağlık ekiplerine teslim edildi.

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