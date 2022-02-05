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Anasayfa / Asayiş / Trafiği tehlikeye düşüren alkollü sürücüye gözaltı

Trafiği tehlikeye düşüren alkollü sürücüye gözaltı

trafiği tehlikeye düşüren alkollü sürücüye gözaltı
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Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde tehlikeli şekilde araç kullanınca polis tarafından durdurulan sürücünün alkollü olduğu ortaya çıktı. Ceza kesilen şahıs, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Alınan bilgiye göre, Çayırova ilçesinde bir sürücünün tehlikeli araç kullandığı ihbarını alan polis ekipleri harekete geçti. Ekipler, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 16 AIY 734 plakalı Tofaş marka otomobili Emek Mahallesi Veysel Karani Caddesi üzerinde durdurdu. Yapılan kontrollerde 1.60 promil alkollü olduğu belirlenen sürücüye ters kelepçe yapıldı. Daha sonra cezai işlem uygulanan sürücü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Otomobil ise çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

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