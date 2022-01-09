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Anasayfa / Asayiş / Trabzon’da horoz dövüşü operasyonu

Trabzon’da horoz dövüşü operasyonu

trabzon’da horoz dövüşü operasyonu
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Trabzon’un Of ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan ‘horoz dövüşü’ baskınında 29 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Trabzon İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Of’un Kaban Mahallesi’nde C.A. (49) isimli şahsın evinde horoz dövüşü yaptırılacağı bilgisine ulaşıldı. Jandarma ekipleri tarafından eve yapılan baskında horoz dövüştürmek amacıyla düzenlenen bir alanda horoz dövüşü yaptırıldığı tespit edilen 29 kişi yakalandı. 29 şahsa idari işlem yapılırken, horoz dövüşü yaptırılan alan mühürlenerek kapatıldı. C.A.’ya kumar oynatmak ve kumar oynatmaya yer temin etmekten adli işlem uygulanırken, horoz dövüşü yaptırılan alanda karantina kurallarını ihlal eden 1 şahsa da idari para cezası kesildi.

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