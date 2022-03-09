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Trabzon’da çatı yangını korkuttu

trabzon’da çatı yangını korkuttu
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Trabzon’un Akçaabat ilçesinde 5 katlı bir binanın çatı katında bu akşam saatlerinde çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Yaylacık mahallesinde bulunan 5 katlı bir binanın çatı katında bugün akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen Trabzon Büyükşehir Belediyesine bağlı Akçaabat ve Ortahisar İtfaiye Grup Amirliği personeli olay yerine hareket etti. Bina içerisinde bulunan vatandaşlar tahliye edilirken, itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

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