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Anasayfa / Gündem / Trabzon Üniversitesi Rektörlüğü Öğretim Üyesi alacak

Trabzon Üniversitesi Rektörlüğü Öğretim Üyesi alacak

Trabzon Üniversitesi Rektörlüğü Öğretim Üyesi alacak
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Üniversitemizin çeşitli birimlerine 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Trabzon Üniversitesi Öğretim
Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönergesi kapsamında öğretim üyesi alınacak.

İlana ulaşmak için buraya tıklayınız.

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