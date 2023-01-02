Trabzon Üniversitesi Rektörlüğü Öğretim Üyesi alacak

Üniversitemizin çeşitli birimlerine 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Trabzon Üniversitesi Öğretim

Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönergesi kapsamında öğretim üyesi alınacak.

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