“Tozlu Mizah” tiyatro grubu yoğun ilgi görüyor

MEHMET TEVFİK CİBİCELİ

Tozlu Mizah tiyatro grubunun oluşum süreci hakkında bilgi veren esnaf Mehmet Karaköse, “Ben bu ekibi oluşturmak için birçok kişiyle görüştüm, bu işe yıllarını vermiş, 15-20 yıl tiyatroculuk yapmış bu alanda uzmanlaşmış kişilerle görüştüm. O şekilde yola çıktık ve başladık şu anda da gayet iyi bir süreçteyiz, seyirciler inanılmaz derecede memnun kalıyorlar ve oyundan sonra kesinlikle bir daha gelmek istediklerini ifade ediyorlar” dedi.

Malatya’da erkek kuaförü Mehmet Karaköse, hobi olarak ilgilendiği tiyatroyu sahneye taşıdı ve vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Hobi olarak başladığı tiyatro ve yaklaşık bir sene önce kurduğu Tozlu Mizah grubu hakkında konuşan esnaf Mehmet Karaköse, BUSABAH gazetesine önemli açıklamalarda bulundu.

“BİZ SKEÇ TARZI OYNUYORUZ, KENDİMİZ YAZIP KENDİMİZ OYNUYORUZ”

Tiyatro ile ilgilenmeye hobi olarak başladığını belirten esnaf Mehmet Karaköse, “Tiyatro yapmaya çalışıyoruz naçizane. Bir ekibimiz var, Tozlu Mizah adında, yaklaşık olarak bir sene civarı oldu kurulalı. İyi bir ekip, arkadaşlar gerçekten çok cana yakın, çok sevecen insanlar. Bizim diğer tiyatrolara nazaran farklı bir konseptimiz var, içerik farklı. Biz skeç tarzı oynuyoruz, kendimiz yazıp kendimiz oynuyoruz. Dışa bağlı değiliz, hazır oyunları oynamayıp daha çok kendi yazdığımızı, kendimiz oynuyoruz. Grubumuzu kuralı daha bir yıl oldu ama bu zaman diliminde ciddi bir ivme kazandık, tiyatro gösterilerimiz vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Seyirciler inanılmaz derecede memnun kalıyorlar ve oyundan sonra kesinlikle bir daha gelmek istediklerini söylüyorlar. Şu an hobi olarak ilgileniyoruz ama inşallah yakın bir dönemde markalaşırız” şeklinde konuştu.

“HEYECANLIYIZ VE YENİ OYUNU SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUZ”

Tozlu Mizah tiyatro grubunun oluşum süreci hakkında bilgi veren esnaf Karaköse, “Ben bu ekibi oluşturmak için birçok kişiyle görüştüm, bu işe yıllarını vermiş, 15-20 yıl tiyatroculuk yapmış bu alanda uzmanlaşmış kişilerle görüştüm. O şekilde yola çıktık ve başladık şu anda da gayet iyi bir süreçteyiz zaman ne getirir, ne götürür bilmiyoruz. Bizde izleyicilerimiz gibi heyecanlıyız ve yeni oyunu sabırsızlıkla bekliyoruz. Genelde sabit 9 kişilik bir ekibimiz var. 1,5 ay önce bir oyun yaptık daha sonra Malatyalı SMA hastası Safa bebek için bir oyun gerçekleştirdik. Bir şeyler yapmaya çalıştık umarız bir nebze de olsa bir faydamız, katkımız olmuştur. Oyunları genellikle ben yazıyorum. O an ne gelişirse yazıyorum, bazen parodi skeçler yazıyorum. Güncel konularla alakalı bir TV programı olsun veya bir dizi olsun bunların parodisini oynuyoruz. Bazen daha farklı şeyler yazıyoruz mesela en son 4 oyun yazdık, nasip olursa aralıkta oynayacağız. 11 Aralık Pazar günü tekrardan tiyatro severlerle buluşmayı umut ediyoruz” ifadelerine yer verdi.

“BU İŞTE PARA YOK”

Son olarak tiyatro ile uğraşmak isteyen gençlere tavsiyelerde bulunan Mehmet Karaköse, tiyatronun gönül işi olduğunu söyleyerek, “Tiyatroyu yapmak isteyenlere söyleyeceğim bu işte para yok, bu iş hatır, gönül işi. Bence tiyatroyu kendi mesleklerinden zaman ayırabilenler yapsın çünkü ailemi bununla geçindireyim der ise aç kalır. Düşük meblalar oluyor. Biz işimizden feragat ediyoruz, zaman buldukça yazıyoruz. Tiyatro ciddi manada çok güzel bir şey ama çok fazla bir ekonomik getirisi olmuyor” dedi.

Tiyatronun çok eğlenceli ve zevkli bir iş olduğunu dile getiren tiyatro oyuncusu Murat Pektaş, “Tiyatro bizi her şeyden uzak tutuyor. Boş zamanımızın hepsinde buna odaklıyoruz. Kolay bir iş değil, genellikle ezber yaparken biraz zorlanıyoruz ama belli bir süreçten sonra alışıyorsunuz” diye konuştu.