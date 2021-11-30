tötm’de asansör isyanı

BELGİZAR ABİRİ ŞİMŞEK

Malatya Turgut Özal Tıp Merkezi’ndeki bütün asansörlerin bakıma alınması oradaki hasta ve vatandaşları isyan ettirdi. Hasta, yaşlı, hamile ve tekerlekli sandalyedekilerin merdivenlerden çıkıp inemediğini savunan vatandaşlar, asansörlerin sırasıyla, insanları mağdur etmeden bakıma alınması gerektiğini söylediler.

Malatya Turgut Özal Tıp Merkezi’ne (TÖTM) giden vatandaşlar, asansörlerin yine bakımda olduğunu görünce tepki gösterdiler. Yaşlı, hamile ve çok hasta olanların merdivenleri çıkmakta zorlandığına dikkat çeken vatandaşlar, yetkililere çağrıda bulundular.

“MERDİVENLER ZATEN YÜKSEK”

Bu ayda asansörlerin 2 defa bakıma girdiğini iddia eden vatandaşlar, ekim ayında da asansörlerin bakımının yapıldığını ileri sürdüler.

Böyle hizmetin olamayacağını savunan vatandaşlar, “Yaşlılar, hamileler merdivenlerden inip çıkamıyorlar. Merdivenler zaten yüksek. Özellikle tekerlekli sandalyede olan hastalar problem yaşıyorlar. Bu hastaneye günde binlerce hasta geliyor ve asansörler bakımda. Bunun tedbiri önceden alınmalıydı. Mademki bakım yapacaksınız önce birinin bakımını, diğer haftalar da diğerlerinin bakımını yapın. İnsanları böyle mağdur etmeye kimsenin hakkı yok. Bir yaşlı, bir hamile veya bir tekerlekli sandalyedeki hasta nasıl merdivenleri çıksın veya merdivenlerden insin. Böyle bir hizmet olamaz” diye konuştular.