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Anasayfa / Asayiş / Tosya’da marangoz atölyesi alev alev yandı

Tosya’da marangoz atölyesi alev alev yandı

tosya’da marangoz atölyesi alev alev yandı
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Kastamonu’nun Tosya ilçesinde kapı üretimi yapan marangoz atölyesi alev alev yandı. Atölyede 175 kapı kullanılamaz hale gelirken büyük maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Tosya Organize Sanayi Bölgesi’nde kapı üretimi yapan Mahmut Öztütüncü’ye ait marangoz atölyesinde henüz bilinemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek yan bölümde bulunan imalatı yapılmış ahşap kapılara sıçradı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Tosya Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yaklaşık 1,5 saatlik söndürme çalışması sonrası yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışmasına devam edildi. Yangında üretimi tamamlanmış 175 kapı yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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