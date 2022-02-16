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Tosya’da 2021 yılında 6 kişi trafik kazalarında öldü

tosya’da 2021 yılında 6 kişi trafik kazalarında öldü
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Kastamonu’nun Tosya ilçesinde 2021 yılında meydana gelen trafik kazalarında 6 kişi hayatını kaybetti, 193 kişi yaralandı.

D100 karayolu güzergahında bulunan Kastamonu’nun Tosya ilçesinde 2021 yılında 265 trafik kazası meydana geldi. Trafik kazalarında, bir önceki yıla göre büyük oranda artış meydana geldi. İlçe sınırları içinde D100 karayolu üzerinde yer Çaykapı Kavşağı, Ortalıca Kavşağı, Yeni Sanayi Kavşağı ve Çorum Kavşağında meydana gelen trafik Kazalarında çok sayıda vatandaş yaralandı ve hayatını kaybetti.

Tosya’da 2020 yılında meydana gelen trafik kazası sayısı 145 olurken, bu rakam 2021 yılında 265’e çıktı. Trafik kazalarında yaralananların sayısı 2020’de 116 kişi olurken 2021’de ise yaralı sayısı 193’e çıktı. 2021 yılında meydana gelen 3 ölümlü kazada 5 kişi hayatını kaybetti. Çaybaşı köyünde meydana gelen traktör kazasında da 1 kişi hayatını kaybetti.

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