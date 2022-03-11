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Tosya’da 2 katlı ev yandı, yaşlı çift camdan atlayarak kurtuldu

tosya’da 2 katlı ev yandı, yaşlı çift camdan atlayarak kurtuldu
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Kastamonu’nun Tosya ilçesinde 2 katlı ahşap ev çıkan yangın sonrası tamamen yandı. Yangında ev sahibi yaşlı çift camdan atlayarak son anda kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre, Kuzyaka Mahallesi’nde Safiye (78) ve Ali Dağlıoğlu (82) çiftinin yaşadığı 2 katlı ahşap evde saat 20.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler ahşap evin etrafını tamamen sardı. Yangın sırasında içeride bulunan Safiye ve Ali Dağlıoğlu, pencereden bahçeye atlayarak canlarını kurtardı. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, ekiplerin 1 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alındı. Kuzyaka köyünde meydana gelen yangın sonrası İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve itfaiye ekipleri yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlattı.

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