DOLAR

15,8769$% 0.2

EURO

16,8435% -0.21

STERLİN

19,9029£% 0.32

GRAM ALTIN

945,16%0,54

ÇEYREK ALTIN

1.533,00%0,26

BİTCOİN

466001฿%-3.50268

İkindi Vakti a 16:20
Malatya AÇIK 18°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Bu Sabah TV
Bu Sabah TV
Whatsapp İhbar Hattı
Anasayfa / Asayiş / Tosun Saldırısında Hayatını Kaybetti!

Tosun Saldırısında Hayatını Kaybetti!

Tosun Saldırısında Hayatını Kaybetti!
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Hasbihan Et

Tosun Saldırısında Hayatını Kaybetti!

Malatya‘da hayvanlarını otlattığı sırada tosunun saldırısına uğrayan şahıs feci şekilde hayatını kaybetti.

Olay, Akçadağ ilçesine bağlı Aşağı Örükçü Mahallesi’nde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, 60’lı yaşlardaki Şeyho K. gündüz saatlerinde ikametinin ağılında bulunan büyükbaş hayvanları alarak bölgede otlatmaya gitti. Bir süre sonra Şeyho K.’ya ait hayvanların bölgedeki bazı kayısı bahçelerine zarar vermesi üzerine bahçe sahipleri şahsın çocukları ile irtibata geçerek hayvanları bölgeden çıkarmalarını istedi. Bunun üzerine Şeyho K.’ya ulaşmaya çalışan şahsın yakınları önce Şeyho K.’nın parçalanmış elbiselerine daha sonra ise kanlar içerisinde bulunan cansız bedenine ulaştı. İhbar üzerine olay yerinde intikal eden jandarma ekipleri şahsın tosun saldırısı sonucu hayatını kaybettiğini belirledi.
Şehyo K.’nın cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından Malatya Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.
Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor. (İHA)

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Uğur Okulları Malatya medyasıyla buluştu

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.