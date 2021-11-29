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Torbacı operasyonunda 3 kişi tutuklandı
Malatya’da torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen 4 ayrı operasyonda 6 kişi gözaltına alındı, gözaltına alınan şahıslardan 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgiye göre, Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik 4 ayrı çalışma yapıldı. Gerçekleştirilen operasyonlarda, 487 adet yeşil reçeteye tâbi hap, 400 gram metamfetamin, 16,45 gram esrar, 204 gram toz esrar ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Konu ile ilgili gözaltına alınan 6 kişiden 1’i işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 3’ü ise çıkarıldığı adli makamlar tarafından tutuklandı.
Şahıslardan 2’sinin ise işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara gönderileceği belirtildi. (İHA)
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