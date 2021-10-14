“Toplumsal barışı hep birlikte sağlayacağız”

MUTLU SARIGÜL

AKÇADAĞDER’i ziyaretinde konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, cumhuriyetin ikinci yüzyılında bu ülkeyi gerçek demokrasiyle buluşturmayı umduklarını kaydederek, “Bütün arkadaşlarımızın huzuru, mutluluğu, refahı ve toplumsal barışı bu ülkede hep birlikte sağlayacağız” dedi.

“KHK Mağdurlarıyla Buluşma Bölge Toplantısı” kapsamında Malatya’yı ziyaret eden Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Taşkın, İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya beraberinde CHP İl Başkanı Enver Kiraz ve Örgüt Sorumlusu Übeyit Öksüz ile birlikte dün Akçadağ Dayanışma Derneği (AKÇADAĞDER) Başkanı Murat Maskar ve Yönetim Kurulu üyelerini ziyaret ettiler.

Ziyarette duyduğu memnuniyeti dile getiren Maskar, Akçadağ’ın Malatya’nın en büyük ilçelerinden bir tanesi olduğunu söyledi.

“YAKLAŞIK 60 AKTİVİTEMİZ OLDU”

Akçadağ’ı ve derneklerini CHP heyetine tanıtan Maskar, “Merkezde 30 bin ama Malatya merkezde de 80 bin olmak üzere 120 bin nüfusa sahip bir ilçeyiz. Akçadağ Malatya’ya 30 kilometre yakınlıkta bir ilçe. Genel itibariyle ilçemiz Malatya merkeze göç veren bir ilçe. Biz de Akçadağ Dayanışma Derneği olarak 2019 yılında kurulduk. Derneğimizin 5 bin 300 civarında üyesi var. Biz genel anlamda siyasetten arınmış, siyasete daha üst perdeden bakan bir sivil toplum anlayışıyla derneğimizi yönetmeye çalışıyoruz. Her siyasi partiden, her görüşten arkadaşımızı yönetime aldık. Bu bizim biraz daha güzelliğimizi gösteriyor” diye konuştu.

“TOPLUMSAL BARIŞI HEP BİRLİKTE SAĞLAYACAĞIZ”

Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca da edindiği bilgiler kadarıyla AKÇADAĞDER’in hem üye sayısı hem etkinlik hem de yaptıklarıyla Malatya’da önemli ve güçlü bir sivil toplum örgütü olduğunu ifade ederek, “Sayın Genel Başkanımızın da demokrasilerin olmazsa olmazı, eğer özgürlükçü bir demokrasi anlayışının hakim kılmak istiyorsanız sivil toplumun güçlü olması, sivil toplamların güçlenmesi ve toplumsal yaşamda daha etkin olmalarını çok önemsiyoruz. Bu anlamda önce Akçadağlı hemşehrilerimize, Malatya’ya ve demokrasiye verdiğiniz katkılar için teşekkür ediyoruz. Umut ediyoruz, biz cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında bu ülkeyi gerçek demokrasiyle hep birlikte buluşturacağız” ifadelerine yer verdi.

“YOKSULLUK ÇOK DERİNLEŞİYOR”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Taşkın ise, “Bence bizim toplumumuzda 1876 yılından bu yana seçme seçilme var. Toplumun da bunu çok ciddi bir şekilde benimsediğini düşünüyorum. Sivil toplum da seçim vs. demokratik süreçlerin inanılmaz canlı bir parçası. Türkiye’nin bu güzelliklerini ancak demokrasi içerisinde yaşatabileceğimize inanıyoruz. Bir de sizin kapsayıcı tavrınızı çok beğendim. Biz de siyasetle bunu yapmaya çalışıyoruz. Kimsenin doğuştan getirdiği kimliğiyle sorunumuz yok, şereftir kimlikleri. Ama biz kimliğin mutlaklaştırılmasını değil, onun ötesine bakıyoruz. Sivil toplum güçlü olursa dayanışma kuvvetli olur. Bu insanlara da merhem olabiliriz diye düşünüyorum” şeklinde konuştu.