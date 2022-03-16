Toplu taşımaya bir destek daha

ŞÜKRAN MALKOÇ

Malatya Büyükşehir Belediyesi Mart Ayı Meclis Toplantısı’nın 4. Birleşimi Başkanvekili Vahap Erdem Başkanlığında yapıldı. Gündem maddeleri arasında yer alan 118 özel halk otobüslerine bir defaya mahsus 590 bin TL gelir desteği kararı oybirliğiyle kabul edildi. Buna göre araç başı 5 bin TL destek verilecek.

Büyükşehir Belediyesi Mart Ayı Meclis Toplantısı Başkanvekili Vahap Erdem Başkanlığından Belediye Meclis Salonunda gerçekleştirildi. Birleşiminde gündem maddelerinden bazıları karara bağlanırken bazıları da ilgili komisyonlara havale edildi.

TOPLU TAŞIMAYA DESTEK

Şehir içi toplu taşıma hizmeti sağlayan özel halk otobüslerine gelir desteği sağlaması hakkındaki Ulaşım Dairesi Başkanlığının teklifi oy birliğiyle kabul edildi. Buna göre 118 halk otobüsüne toplam 590 bin TL gelir desteği verilecek.

“5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7. maddesinin (f) ve (p) bentleri ile Şehir içi toplu ulaşım hizmetlerini sürdürmek Belediyelerin aslı görevleri arasında sayılmış olup yürütülen hizmetlerin aksamaması, sürekliliğinin sağlanması ve vatandaş odaklı hizmet standartlarının korunması adına gerekli önlem ve tedbirlerin alınması önem arz etmektedir.

Bu bağlamda; Şehir içi toplu taşıma sisteminin sağlıklı, güvenli ve konforlu sağlanması ve hizmet standartlarının korunabilmesi adına; 25.12.2021 tarihli 31700 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanan 7349 Sayılı Kanunun 9. Maddesiyle değişen, 5216 sayılı kanunun7. maddesinin ikinci fıkrasından belirtilen hüküm doğrultusunda şehir içi toplu taşıma hizmeti sağlayan işleticilerin kısa sürede öngörülmeyen oranda artan yakıt giderleri dikkate alınarak yürütülen hizmetlerin devamlılığının sağlanması ve hizmet standardının korunması adına I kereye mahsus çalışan Özel Halk Otobüslerine (118 araca eşit dağıtılmak üzere) toplam 590.000,00 TL Gelir Desteği sağlanıp sağlanamayacağı hususunda evrakımızın karara bağlanmak üzere Meclis’e havalesini arz ederim.”

ARSA KARŞILIĞINDA BİNA YAPIMI

Yeşilyurt ilçesi Yakınca Mahallesi’nde bulunan Polis Kantini, Yakınca Mahallesi 166 ada 4 parsel üzerinde bulunan 130 adet polis lojmanı ve arsası, Battalgazi İlçesi Yenihamam Mahallesi’nde yer alan eski Asayiş Şube Müdürlüğü binası ve üzerinde yıkım kararı bulunan taşınmazlar, Malatya Büyükşehir Belediyesi’ne devredilecek. Devir karşılığında Emniyet Genel Müdürlüğüne ait arsalarda, Sümer Polis Merkezi Amirliği Hizmet Binası ve yeni bir Polisevi Hizmet Binası yapılacak. Buna göre arsa karşılığında yapılacak olan hizmet binaları için inşaat protokolü imzalanması gerekiyor. Mecliste oy birliğiyle kabul edilen karada yetki Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ a verildi.

GÜNDEMİN 10. MADDESİ

“Maliye Hazinesine ait EGM’ye tahsisli Malatya İli Yeşilyurt İlçesi Yakınca Mahallesi’nde bulunan 166 ada 6 parsel 5.171,79 yüzölçümlü arsa (üzerinde polis kantini bulunan), Yakınca Mahallesi 166 ada 4 parsel 34.098,60 yüzölçümlü (üzerinde 130 adet polis lojmanı bulunan) arsa ve Battalgazi İlçesi Yenihamam Mahallesi 132 ada 100 parsel 1.085 1112 yüzölçümlü (üzerinde eski Asayiş Şube Müdürlüğü binası bulunan) arsa ve üzerlerinde yıkım kararı bulunan taşınmazların MBB ‘ye devri karşılığında, Maliye Hazinesine ait EGM’ye tahsisli Battalgazi İlçesi Bahçebaşı Mahallesi 3037 parsel 24.760 yüzölçümlü arsa üzerinde yeni bir Polisevi Hizmet Binası yapılması ve Yeşilyurt İlçesi Tecde Mahallesi 5580 ada 1 parsel 2.066,42 yüzölçümlü arsa üzerine Sümer Polis Merkezi Amirliği Hizmet Binası yapılması ile ilgili arsa karşılığı inşaat protokolü için Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Selahattin Gürkan’a yetki verilmesi hususunda; karar verilmek üzere yazımızın Belediye Meclisi’ne havalesini tensiplerinize arz ederim.”