Toplanma seçim sonrasına kaldı!

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Tarihinde ilk kez yükseldiği Süper Lig’deki serüveni 5 yıl süren Yeni Malatyaspor, 2022-2023 sezonunda TFF 1. Lig’de mücadele edecek. En son mücadele ettiği TFF 1. Lig’deki ikinci sezonunda topladığı 61 puanla sezonu 2. sırada tamamlayarak adını Süper Lig’e yazdırmayı başaran Doğu Anadolu ekibi, iki senelik deneyim yaşadığı ligde uzun süre kalmak istemiyor. 26 Haziran’da yapılacak seçimli genel kurul toplantısında yeni yönetimini belirleyecek olan sarı kırmızılılarda, 21 Haziran’da başlayacağı belirtilen yeni sezon hazırlıklarının 27 Haziran Pazartesi gününe ertelendiği bildirildi. Ekonomik olarak zor günler geçiren Malatya temsilcisi acil olarak finans kaynağına ihtiyaç duyarken, futbolcuların antrenman yapabilmesi için gerekli şartların henüz oluşmadığı öğrenildi.

TFF 1. LİG’DE 2 YIL KALDI

2015-2016 sezonunda 1.Lig’de mücadele eden Yeni Malatyaspor, ilk sezonunda 34 maçta 12 galibiyet, 7 beraberlik ve 15 mağlubiyet yaşarken 43 puanla 11. sırada tamamlamıştı. 2016-2017 sezonunda bir kez daha 1.Lig’de yer alan sarı kırmızılılar, ikinci sezonunda 34 maçta 18 galibiyet, 7 beraberlik, 9 mağlubiyet aldı ve topladığı 61 puanla ikinci sırada yer alarak Süper Lig’e çıktı.

YILINDA UEFA’YA GİTTİ

Malatya Belediyespor adıyla 1986 yılında kurulan ve 2010’da Yeni Malatyaspor ismini alan sarı kırmızılı kulüp 3 yıl içerisinde önemli başarılara imza attı. Yeni Malatyaspor, Süper Ligde yer aldığı 5 yılda en iyi derecesine 2018-2019 sezonunda ulaştı. Kaplanlar Süper Lig’e çıktığı 3. yılında Teknik Direktör Erol Bulut ile iyi bir seri yakaladı. Doğu Anadolu ekibi ligi 5. sırada bitirerek UEFA Avrupa Ligi’nde ön eleme oynamaya hak kazandı. Ligin bitimine 5 hafta kala Erol Bulut ile yollarını ayıran Yeni Malatyaspor, 2019-2020 sezonunun başında Teknik Direktör Sergen Yalçın ile anlaştı. Sarı kırmızılılar, UEFA Avrupa ligi ön eleme turunda Partizan takımına elenerek gruplara kalmadan elendi.

KUPA YARI FİNALİNDE ELENDİ

Aynı sezon Ziraat Türkiye Kupası’nın yarı finalinde Galatasaray’a 5-2’lik skorla mağlup olan kaplanlar Teknik Direktör Sergen Yalçın ile yollarını ayırdı. Sergen Yalçın’dan boşalan koltuğa Kemal Özdeş oturdu. Ve kısa süre sonra görevinden istifa etti. Teknik Direktör Hikmet Karaman ile anlaşan Yeni Malatyaspor sezon sonu ligi 17. sırada bitirdi.

PANDEMİ NEDENİYLE LİGDE KALDI

Malatya ekibi, küme potasından çıkamamıştı. Ancak pandemi nedeni ile Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından küme düşmenin kaldırılmasıyla beraber Yeni Malatyaspor için Süper Lig serüveni yeniden başlamıştı. Hikmet Karaman ile yapılan sözleşme 18 Ağustos 2020’de karşılıklı olarak feshedilmişti.

SON 3 YILDA DİKİŞ TUTMADI

2020-2021 Sezonun başında Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu ile anlaşan sarı kırmızılılar, istedikleri hedefe ulaşamayınca 26. haftada yolları ayırdı. Yerine İrfan Buz getirildi. 40 maç sonunda 10 galibiyet 15 beraberlik ve 15 mağlubiyetle 45 puan toplayarak ligi 15. olarak tamamladı.

2021-2022 sezonuna İrfan Buz ile devam eden sarı kırmızılılarda işler iyi gitmeyince Buz ile de yolları ayırdı. Ligin ortalarında Rumen Teknik Adam Marius Sumudica ile anlaşan Doğu ekibi yine istedikleri başarıyı sağlayamadı. Daha sonra Teknik direktör Cihat Arslan’ı getiren Yeni Malatyaspor üst üste aldığı mağlubiyetlerle toparlanmayarak lige veda etti.