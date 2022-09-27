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Anasayfa / Gündem / TOKİ’den yüzde 25 indirim kampanyası

TOKİ’den yüzde 25 indirim kampanyası

TOKİ’den yüzde 25 indirim kampanyası
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TOKİ’den yüzde 25 indirim kampanyası

SİNEM HATUN DAVUT

Toplu Konut İdaresi (TOKİ), borcunu erken kapatıp tapusunu almak isteyen konut, iş yeri ve arsa alıcıları için indirim kampanyası 23 Eylül’de başladı. Konut kampanyasından yararlanmak isteyen vatandaşlar 19 Ekim’e kadar başvuru yapabilecek. Kampanyadan yüzlerce Malatyalının yararlanması bekleniyor.

Bu kampanyadan, geri ödeme taksitleri 2021 yılı haziran ayı sonuna kadar başlamış olan konut ve iş yeri alıcıları faydalanabilecek. Kampanyadan yararlanmak isteyen konut ve iş yeri alıcıları 23 Eylül-19 Ekim 2022 tarihleri arasından ilgili bankaya başvuruda bulunabilecek.

 

 

 

 

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