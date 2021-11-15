TOKİ Yazıhan Konutları’nın Başvurusu Başlıyor

TOKİ tarafından birçok ilde yapılacak olan projelerin başvuru süreci başladı. Malatya Yazıhan’a yapılacak konutlar içinde detaylar belli oldu.

TOKİ yapımına başlayacağı projeler için başvurular başladı. Türkiye’de birçok şehirde yapılacak projenin detayları ise TOKİ’nin resmi internet sayfasında açıklandı. Yeni yapılacak projeler arasında Malatya Yazıhan’da yer alıyor. 2+1 ve 3+1 şeklinde hazırlanan Yazıhan projesi kurayla satılacak. Başvuru bedelinin bin TL ile 2 bin TL olarak belirlendiği Yazıhan Konutları için başvurular 29 Kasım-3 Aralık 2021 tarihlerinde yapılacak. Konutların aylık taksiti ise 863 lira olarak belirlendi.

Ayrıca TOKİ gelecek projeler için de ihaleye çıkılacağını açıkladı. TOKİ tarafından yapılan açıklamada ihalesi yapılacak gelecek projeler arasında Malatya’da yer aldı. İşte ihalesi yapılacak projenin detayları: “Mal Malatya Yeşilyurt İlçesi Yakınca Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi 541 Adet Konut ve 22 Adet Dükkan” (Haber Merkezi)