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Anasayfa / Asayiş / Tokat’ta ulaşıma kar engeli

Tokat’ta ulaşıma kar engeli

tokat’ta ulaşıma kar engeli
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Tokat-Sivas karayolunda kar yağışı ve buzlanma nedeni ile ulaşımda aksama yaşandı.

Tokat-Sivas karayolu 1650 rakımlı Çamlıbel Tepesi’nde yoğun kar yağışı sonucu buzlanma etkili oldu. Bölge trafik ekipleri Geyraz Mahallesi’nde bir akaryakıt istasyonu önünde uygulama yaptı. Ağır tonajlı araçların yola çıkmasına izin verilmedi. Yolcu otobüsü şoförleri buzlanmaya karşı daha dikkatli olarak seyretmeleri yönünde uyarıldı. Ekipler ayrıca yolculara da emniyet kemerlerini takmaları yönüne uyarıda bulundu. Karayolları ekiplerinin çalışmasının ardından ulaşımın normale dönmesi bekleniyor.

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