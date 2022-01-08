tokat’ta otomobil sulama kanalına uçtu: 2 yaralı

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Tokat’ın Niksar ilçesinde kontrolden çıkan otomobil sulama kanalına uçtu 2 kişi yaralandı.
Tokat-Niksar karayolunda meydana gelen kazada, Tokat istikametine seyir halinde olan K.A. (27) idaresindeki 05 LG 021 plakalı Opel marka otomobil, Boğazbaşı mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan sulama kanalına uçup menfeze çarparak durabildi.
Kazada sürücünün yanı sıra araçta bulunan Ş.M. (19) yaralandı. 112 sağlık ekipleri tarafından Niksar devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınan yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.
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