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Anasayfa / Asayiş / Tokat’ta, kovanlar içindeki arılarla birlikte çalındı

Tokat’ta, kovanlar içindeki arılarla birlikte çalındı

tokat’ta, kovanlar içindeki arılarla birlikte çalındı
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Tokat’ta, 100 kovan arıdan 9’u kimliği henüz tespit edilemeyen kişi veya kişiler tarafından çalındı.

Edinilen bilgiye göre hırsızlık; Kaşıkçıbağları yakınlarında arıcılık yapan Celal Güney’in kiralık olarak kullandığı bahçede yaşandı. Havaların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeni ile arı kovanlarını kontrole giden Güney, beklemediği manzara ile karşılaştı. 100 arılı kovanının dan 9’unun çalındığını fark eden arıcı jandarma ekiplerine ihbarda bulundu. Güney, anaç kovanlarının çalınmasından dolayı üzgün olduğunu kaydetti. Bir kovanın bal verecek sürece gelmesinin üzerinden 1 yıl geçmesi gerektiğine dikkat çeken Güney, “Bu çalınan kovanlar anaç kovanlar. Muhtemelen bu işi bilen kişiler gelip çalmışlar. Kış döneminde arıcılar kovanların yanında pek kalmazlar. Bu arı kovanlarını ya satmak yada kendileri için çaldılar. Bunlar şebeke de olabilir. Bir yerde toplayıp satıyor da olabilir. Yakalanacaklarına inanıyorum” dedi.

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