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Tokat’ta buzlanma zincirleme kazaya neden oldu

tokat’ta buzlanma zincirleme kazaya neden oldu
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Tokat’ta buzlanma nedeni ile 4 otomobilin bir birine girdiği kaza maddi hasarla atlatıldı.

Edinilen bilgiye göre kaza; 600 Evler Mahallesi Vali Ayhan Çevik caddesinde meydana geldi. Gizli buzlanma nedeni ile rampa yoldan aşağı ilerleyen sürücüler zor anlar yaşadı. Bir otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu zincirleme kaza meydana geldi. Park halindeki otomobile çarpan otomobile arkasından gelen araçlarda duramayarak çarptı. 4 aracın karıştığı trafik kazası maddi hasarla atlatıldı. Polis ekipleri trafiğe kapanan yolda önlem aldı.

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