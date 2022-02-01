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Anasayfa / Asayiş / Tokat’ta av tüfekli saldırıda ağır yaralanan genç hayatını kaybetti

Tokat’ta av tüfekli saldırıda ağır yaralanan genç hayatını kaybetti

tokat’ta av tüfekli saldırıda ağır yaralanan genç hayatını kaybetti
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Tokat’ta av tüfeği ile saldırıya uğrayan genç, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre; Erenler Mahallesi’nde tek katlı evde iki arkadaş arasında henüz öğrenilemeyen bir nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada Erol Öncü (25) av tüfeği ile açılan ateş sonucu ağır yaralandı. Silahlı saldırının şüphelisi T.M. (25) olay yerinden kaçarken, mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Tokat Devlet Hastanesine sevk edilen genç yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri kaçan cinayet zanlısının yakalanması için çalışma başlattı.

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