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Anasayfa / Asayiş / Tokat’ta alevlere teslim olan evden yaşlı adam kurtarıldı

Tokat’ta alevlere teslim olan evden yaşlı adam kurtarıldı

tokat’ta alevlere teslim olan evden yaşlı adam kurtarıldı
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Tokat’ın Erbaa ilçesine tek katlı ahşap ev alevlere teslim oldu. Evde bulunan bedensel engelli yaşlı adam son anda kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre; Yangın gece saatlerinde Mimar Sinan Mahallesi Şıhlar Caddesinde bulunan tek katlı evde meydana geldi. Bedir Gübül ait evde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın bitişiğindeki eve sıçradı. Alevlerin sarığı evde yaşayan bedensel engelli 2 çocuk babası Hüseyin Gübül’ün (60) olması korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Yaşlı adam olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri ve oğlunun yardımı ile kurtarıldı. Dumandan etkilenen yaşlı adam ambulansla Erbaa Devlet Hastanesine sevk edildi. Evde bulunan köpek de itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yangın, Erbaa Belediyesi itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışmasının ardından söndürülecek kontrol altına alındı. Ekipler yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışma başlattı.

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