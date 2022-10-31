TOGG’u Malatya’da ilk kim kullanacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOGG Gemlik Kampüsü Açılış Töreni’nde konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. TOGG’u Türkiye’de ilk kullanacak isimler 81 ilin valileri olacak. Buna göre Malatya Valisi Hulusi Şahin, Malatya’da TOGG’u ilk kullanacak kişi olacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOGG Gemlik Kampüsü Açılış Töreni’nde konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Erdoğan, “Yeni nesil bir girişim olan TOGG aracısız şekilde vatandaşlarımızla buluşacak. Tıpkı diğer yeni nesil araç üreticileri gibi TOGG’da dijital ve fiziksel deneyimi birleştirerek çözmeye karar verdi.”dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Togg Gemlik Kampüsü Açılış Töreni’nde TOGG ön siparişlerinin şubat ayında alınacağını ve fiyatların da ön satış ile birlikte şubat ayında açıklanacağını belirtti.

TOGG’u Türkiye’de ilk kullanacak isimler 81 ilin valileri olacak. Buna göre Malatya Valisi Hulusi Şahin, Malatya’da TOGG’u ilk kullanacak kişi olacak. TOGG’un ilk sahipleri ise Türk büyükelçiler olacak. Bu şekilde TOGG’un dünyada tanıtılmasıda hedefleniyor. (Haber Merkezi)