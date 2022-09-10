TMO ALIM YAPMIYOR ÇÜNKÜ…

SİNEM HATUN DAVUT

Toprak Mahsulleri Ofisi kayısı fiyatları düşerse devreye girerek Malatya’dan kayısı alımı yapacak. Şuanda fiyatlarda sert bir düşüş olmadığı için Toprak Mahsulleri Ofisinin alım yapmayacağı ancak ilerleyen günlerde çiftçiyi sıkıntıya sokacak düşüşler yaşanırsa Toprak Mahsullerinin devreye gireceği belirtildi.

Geçtiğimiz yıl 130 liraya kadar çıkan kayısı bu yıl 80- 90- 100 liraya satılıyor. Kayısı fiyatı düşerse Toprak Mahsulleri Ofisi devreye girerek kayısı alımı yapacak. Şu günlerde özellikle üreticilerin ürünlerini pazara çok getirmesinden dolayı fiyatlarda düşüşler yaşanıyor ancak kayısı üreten vatandaşı mağdur edecek düşüşler yaşanırsa Toprak Mahsulleri Ofisi devreye girerek alım yapıyor. Malatya’daki kayısı fiyatlarını günlük takip eden TMO’nun henüz kayısı alımı yapmak gibi bir düşüncesi bulunmuyor.

AK Parti Malatya Milletvekilli Hakan Kâhtalı BUSABAH gazetesine verdiği röportajda ”TMO Malatya’daki kayısıyı günlük takip ediyor, fiyatları da takip ediyor, stokları da, ihracata giden ürünleri de takip ediyor. Bu anlamda çiftçilerimizin rahat olmasını ifade etmek istiyorum. Herhangi bir fiyat düşmesinde Toprak Mahsulleri Ofisi ve bakanlığımızın devreye gireceğini ifade etmek istiyorum. Şuanda üreticinin aleyhine düşen sert bir düşüş olmadığını takip ediyoruz. Şuanda alım yok ama şuanda hafif bir gevşeme var fiyatlarda. Düşen fiyatlarında nedeninin aşırı şekilde pazara ürünün gelmiş olmasından kaynaklandığını ifade etmek istiyorum. O yüzden üreticimiz mümkün mertebe ihtiyaç dışında lütfen ürünlerini hemen pazara getirip satmasınlar. Lisanslı depolarda muhafaza edebilirler, bundan da herhangi bir ücret alınmıyor “şeklinde konuştu.

KAYISI FİYATLARI TMO TARAFINDAN TAKİP EDİLİYOR

Kayısı bakımı oldukça zor bir ürün olduğu için kayısı sezonu biter bitmez üreticiler borçlarını kapatmak için ürünlerini satmak zorunda kalıyor. Çiftçinin başka gelir kaynağı da olmadığı için özellikle okulların açılacağı şu günlerde çocuklarının okul alış verişlerini yapmak isteyen üreticiler ellerindeki ürünü pazara getiriyor. Üreticilerden ürünlerini ihtiyaç dışında pazara getirmemelerini isteyen AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kâhtalı “Öncelikle şunu belirtmek işitiyorum Malatya’da kayısı bu yıl önemli bir rekolteye ulaştı. Çoğu bölgede don yaşanması rağmen 500 milyon dolarlık bir gelir bekliyoruz Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü ile yapmış olduğumuz görüşmede 2020 yılında üreticinin aleyhine bir durum vardı. Bakanlığın ve TMO’nun yapmış olduğu çalışmalarla alım yapıldı. Malatya’da fiyatları dengelenmiş ve yukarı doğru çıkmaya başlamıştı. Şuanda üretici aleyhine tecelli eden sert bir düşüş olmadığı için herhangi bir sıkıntı olduğunda çiftçimizin aleyhine TMO ve bakanlığımız devreye gireceğini kendileri ifade ettiler, şu anda 3 bin ton lisanslı depoda emanet ürün var. Bunu da bakanlık ve TMO tarafından günlük olarak takip edildiğini üreticilerin çitçilerin bu anlamda rahat olması gerekliğini ihracatçıların ya da bu işte stokçuluk yapmak isteyenlere fırsat verilmeyeceğini ifade ettiler.” dedi.

KAYISI FİYATLARINDA SERT DÜŞÜŞTE TMO DEVREYE GİRECEK

“Şuan kayısı 80-90- 100 lira bandında fiyatlar devam ediyor. Bu ihracata giden ürünlerden bahsediyorum, üreticilerin ürünlerini ihtiyaç dâhilinde pazara getirmelerini istiyoruz. Üreticiler lisanslı depolara ürünlerini getirerek ücretsiz bir şekilde muhafaza edebilirler.” diyen AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kâhtalı, “Muhalefetin özellikle “kayısı fiyatları düşüyor TMO kayısı ile ilgilenmiyor” gibi açıklamaları var onların da doğru bulmuyorum. TMO Malatya’daki kayısıyı günlük takip ediyor, fiyatları da takip ediyor, stokları da, ihracata giden ürünleri de takip ediyor. Bu anlamda çiftçilerimizin rahat olmasını ifade etmek istiyorum. Herhangi bir fiyat düşmesinde Toprak Mahsulleri Ofisi ve bakanlığımızın devreye gireceğini ifade etmek istiyorum. Şuanda üreticinin aleyhine düşen sert bir düşüş olmadığını takip ediyoruz, şuanda alım yok ama şuanda hafif bir gevşeme var fiyatlarda. Düşen fiyatlarında nedeninin aşırı şekilde pazara ürünün gelmiş olmasından kaynaklandığını ifade etmek istiyorum, o yüzden üretecimiz mümkün mertebe ihtiyaç dışında lütfen ürünlerini hemen pazara getirip satmasınlar. Lisanslı depolarda muhafaza edebilirler, bundan da herhangi bir ücret alınmıyor.” şeklinde konuştu.