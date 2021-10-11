TKDK’dan 350 milyonluk yatırım desteği

ŞÜKRAN MALKOÇ

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) İl Koordinatördü Murat Tunç 2021 yılı itibariyle TKDK olarak 350 milyonluk proje aldıklarını belirtti. Tunç, “Bu yıl itibariyle aldığımız proje miktarı yaklaşık 350 milyon TL idi. 350 milyonluk projenin yaklaşık yatırım tutarı 150 milyon olan projelerimizle sözleşme imzalamış bulunmaktayız” dedi.

TKDK İl Koordinatörü Murat Tunç, 2021 yılının Malatya için iyi bir yıl olduğunu vurguladı. Özelikle hayvan ve hayvancılık tesisleri işletmede önemli projelerin hayata geçeceğini ifade eden Tunç, bu yıl işletme ağırlıklı çalıştıklarını söyledi.

Malatya’da yapılan yatırımlar ve destekler hakkında detaylı bilgiler aktaran Tunç, “TKDK İl Koordinatördü Murat Tunç da biz bu yıl itibariyle aldığımız proje miktarı yaklaşık 350 milyon TL idi. Bu projelerimiz incelemeye başladık. Tabii ki inceleme süreçleri biraz sıkı gidiyor, biraz hızlı da ilerliyoruz. Şimdiye kadar aldığımız 350 milyonluk projenin yaklaşık yatırım tutarı 150 milyon olan projelerimizle sözleşme imzalamış bulunmaktayız. Bunlar yapım aşamasına geçmiş bulunmakta. Şu anda devam eden projelerimizi de hızlı bir şekilde inceliyoruz. İçeride geri kalan projelerimizi de hızlı bir şekilde incelemeye devam ediyoruz. Zaten hedefimiz bunları yılsonuna kadar hepsini tamamlayarak sözleşmeye bağlayabilmek bizim için önemli. Çünkü ne kadar hazır bir şekilde inceleyebilirsek ne kadar hızlı bir şekilde hayata geçirebilirsek, onların ekonomiye katkısı çok daha hızlı olacaktır” diye konuştu.

“MALATYA İÇİN İYİ BİR YIL OLDU”

2021 yılı itibariyle proje sayısında artışın yaşandığını ifade eden Tunç, “Tabii bu projelerin içerisinde hayvancılık ve hayvancılık ürünlerini işleme tesisleri bulunmakta. Bu dönem biz işleme tesislerimize biraz daha ağırlık vermiştik. Bu anlamda şimdiye kadar aldığımız bütün çağrıların proje sayısı olarak en iyisiydi. Çünkü bu dönem bizim için ağırlıklı olan kısım işleme tesislerimizdi. İnşallah burada farklı farklı projelerimizi de bu imzaladığımız sözleşmelerle hayata geçireceğiz. Bunlar hayata geçtikçe daha da farklı etkilerini görmüş olacağız. TKDK olarak bizim için bu yıl Malatya için iyi bir yıl oldu. Aldığımız proje sayısı miktarları ve projelerin hayat bulması ile bizim için iyi bir yıl oldu. İnşallah önümüzdeki yıllarda, bu yıllarımızın daha iyi olur daha güzel geçer. Bu yıl şimdiye kadar yaklaşık 40 milyonun üzerinde ödeme yaptık. Hedefimiz bunun iki katı miktarında para ödemektir. Şu anda toplamda 75 tane projemiz var. Bunların yüzde 65-70 arası projeyi sonuçlandırırsak bizim için yüzde 80-90 kısmına ulaşırsak bizim için başarılı bir yıl olmuş diyebiliriz” söylemlerini kullandı.