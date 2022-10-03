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Anasayfa / Gündem / Tiyatro Özgün Türkiye turnesinde

Tiyatro Özgün Türkiye turnesinde

Tiyatro Özgün Türkiye turnesinde
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Tiyatro Özgün Türkiye turnesinde

Türkiye’nin her ilinde ve birçok ilçesinde bugüne kadar gösteri yapan tiyatro Özgün Malatya’da. İyilik takımı sevginin gücü adlı müzikal çocuk tiyatrosu ile Malatya’daki çocuklarla buluşacak.
Malatya kongre ve kültür merkezinde 03 Ekim 2022 Pazartesi günü saat: 17.30 ve 19.30 da oyun sahnelenecetir. İbrahim Nakçi yönetiminde sergilenecek olan oyunda Değerler eğitiminden Sevgi kavramı işlenmektedir. Çocukların bolca eğlendiği , dans ettiği , interaktif müzikal çocuk oyununda sevginin ne kadar büyük bir güç olduğunu da öğrenmiş olacaklar.

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