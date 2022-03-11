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Tırla minibüs çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

tırla minibüs çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
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Nevşehir’de minibüs ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 1 kişi hayatını kaybederken, 4’ü çocuk 5 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Nevşehir-Niğde karayolu Güvercinlik mevkiinde Beytullah A.’nın sürücüsü olduğu 01 BAM 16 plakalı minibüs ile plakası belirlenemeyen tır çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, polis, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler aşırı buzlanmanın olduğu yol üzerinde güvenlik önlemi alırken, minibüste sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkartıldı. Yaralanan C.Y.A. (8), H.S.A. (7), M.A.A. (2), Z.M.A. (1), K.A. (27), C.A. (58) ambulanslarla Nevşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan K.A. (27), burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayı anlatan; yolda seyir halindeyken tırın kendilerine çarptığını, durduktan sonra geri geri gelerek orta refüje minibüsü attığını ve durmadan Nevşehir istikametine gittiğini söyledi. Kazanın ardından olay yerinden ayrılan tır sürücüsü ekiplerce kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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