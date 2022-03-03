tırda kurtarılmayı keyifle bekledi

Adana’da sulama kanalına düşen tırda mahsur kalan sürücü kendi imkanıyla araçtan çıktı. Arkadaşı keyifle kurtarılmayı beklerken, yardıma gelen ekiplere “Ben iyiyim yardıma gerek yok” diye tepki verdi.

Edinilen bilgiye göre kaza, saat 15.30 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Abdullah Tuğluk yönetimindeki 03 FR 727 plakalı kargo yüklü tır, freninin boşalması sonucu Ulubatlı Hasan Bulvarındaki sulama kanalına düştü. Tuğluk kendi imkanlarıyla tırdan çıkarken, yanındaki dayısı Mevlüt Kervan ise araçta mahsur kaldı. Tuğluk’un ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kervan, tırda kurtarılmayı beklerken çevredeki vatandaşlar yağmur yağmasına rağmen şemsiyelerini alıp onu görmeye geldi. Vatandaşlar tırın içinde keyifle kurtarılmayı bekleyip telefonda konuşup sigara içen Kervan’ı izlemesi dikkat çekti. Tuğluk ise telefonla Kervan’ı arayıp bir süre onunla sohbet etti. Tuğluk ayrıca kaza getirdiği tırı Kervan içinde kurtarılmayı beklerken fotoğraflaması da görenleri hayrete düşürdü. Bir süre sonra ise olay yerine Can-Kur ekipleri geldi. Ekipler Kervan’ı kurtarmak için kanala halat merdiven atıp, demir korkulukları kesti. Kervan’ın yanına giden bir ekip kapıyı açıp onu kurtaracaklarını söyleyince Kervan, “Ben burada iyiyim. Zaten çekici gelecek, beklerim” dedi. İtfaiye ekipleri, şaşkına dönerken Kervan, betona dayandığı için az açılan kapıdan çıkmak istedi ancak biraz kilolu olduğu için kapıdan çıkamadı. Bunun üzerine öbür kapıya yönelen Kervan güç kullanarak sıkışan kapıyı açtı. Kervan daha sonrada tırın tavanına ekiplerinin yardımıyla çıkıp kurtuldu. Kervan kurtulunca tırın freni boşalınca kanala düştüğünü söyledi.